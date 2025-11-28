Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह

Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह

प्रेयर मीट से धर्मेंद्र की सेकंड वाइफ हेमा मालिनी (Hema Malini) और उनकी दोनों बेटियों ईशा और अहाना ने दूरी बनाए रखी जिसकी वजह अब सामने आई है.

By: Kavita Rajput | Published: November 28, 2025 4:33:03 PM IST

Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह


एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की मेमोरी में सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Bobby Deol) ने मुंबई के एक होटल में प्रेयर मीट रखी थी. इस प्रेयर मीटिंग का नाम ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ था जिसमें धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, दोनों बेटे और बेटियों अजीता और विजेता के साथ ही बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आए थे. हालांकि, इस प्रेयर मीट से धर्मेंद्र की सेकंड वाइफ हेमा मालिनी (Hema Malini) और उनकी दोनों बेटियों ईशा और अहाना ने दूरी बनाए रखी जिसकी वजह अब सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हेमा का धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर के घर आना जाना नहीं है. 

Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह

हेमा ने अलग से रखी प्रेयर मीट

इस बीच हेमा ने अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए अलग से एक प्रेयर मीट रखी. हेमा के घर आयोजित हुई प्रेयर मीट में भी बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी नजर आईं जिनमें महिमा चौधरी और गोविंदा की वाइफ सुनीता शामिल थीं. प्रेयर मीट में ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी भी नजर आए. मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने कहा कि, ‘हेमा जी ने घर पर गीता पाठ और भजन संध्या रखी थी, हम सबने भजन सुने. मैं हेमा जी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाई’. 

1954 में हुई थी प्रकाश कौर से शादी

धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से साल 1954 में हुई थी. इस शादी से उनके घर चार बच्चों सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता का जन्म हुआ था. वहीं, साल 1979 में धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी कर ली थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शादी से पहले धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम दिलावर खान रखा था वहीं हेमा ने अपना नाम बदलकर आयशा बी रखा था. बताया जाता है कि इस शादी को लंबे समय तक सीक्रेट रखा गया था.

Tags: Dharmendradharmendra deathdharmendra latest newsDharmendra Prayer Meethema malinihome-hero-pos-7
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह
Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह
Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह
Dharmendra की प्रेयर मीट से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी और दोनों बेटियां, सामने आई बड़ी वजह