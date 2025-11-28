Dharmendra Prayer Meet: अभिषेक-ऐश्वर्या ने दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, सनी-बॉबी गमगीन दिखे, हेमा-ईशा नहीं आईं नजर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की 27 नवंबर को मुंबई में प्रेयर मीट रखी गई. यह प्रेयर मीट मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में रखी गई जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे. अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख़ खान, महिमा चौधरी, बोनी कपूर, एक्ट्रेस मधु, सोनू निगम, सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल, फातिमा सना शेख आदि कई सेलेब्स ने प्रार्थना सभा में पहुंचकर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी.

प्रेयर मीट में धर्मेंद्र का पूरा परिवार शामिल था. बड़े बेटे सनी देओल गमगीन दिखाई दिए. वह लोगों से मिलते हुए नजर आए. बॉबी देओल उनकी पत्नी तान्या और बेटों के चेहरे पर धर्मेंद्र को खोने का गम साफ झलक रहा था. प्रेयर मीट में धर्मेंद्र का परिवार तो दिखा लेकिन हेमा मालिनी और ईशा देओल कहीं नजर नहीं आईं. ईशा देओल के एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी हेमा से मिलने के लिए धर्मेंद्र के चौथे के दिन उनके घर पहुंचे. इसके अलावा भी कई सेलेब्स प्रेयर मीट में न जाकर हेमा से मिलने उनके घर पहुंचे थे.

बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. जैसे ही वेटरन स्टार के निधन की खबर आई, बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई थी. 24 नवंबर को ही एक्टर का अंतिम संस्कार पवन हंस क्रिमेटोरियम में कर दिया गया था जिसमें बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े सितारे शामिल हुए थे. इनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख़ खान, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सलीम खान, सैफ अली खान आदि के नाम शामिल हैं. अंतिम संस्कार में जो सेलेब्स नहीं पहुंच पाए, उन्होंने बाद में धर्मेंद्र के घर जाकर देओल परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी.