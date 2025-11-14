Dharmendra Wife: क्या करती हैं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर?

Dharmendra First Wife Prakash Kaur: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. प्रकाश कौर 4 बच्चों की मां हैं, सनी और बॉबी और दो बेटियां अजीता और विजेता उनके बच्चें हैं. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का रिश्ता 71 साल पुराना है. धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से 1954 में अरेंज मैरिज की थी. इस समय तक धर्मेंद्र का फिल्मों से कोई वासता नहीं था. जब धर्मेंद्र ने फिल्मों में कदम रखा तब वह एक बच्चे के पिता बन चुके थे.

सफल हाउसवाइफ

प्रकाश कौर देखने में बेहद खूबसूरत हैं. लेकिन उन्होंने अपने आप को मीडिया और फिल्मों से दूर रखा. वह एक सफल हाउसवाइफ रहीं और उन्होंने बच्चों की अच्छी परवरिश भी की और परिवार को संभाली रहीं. धर्मेंद्र भी प्रकाश को अपने जीवन की असली हिरोइन मानते थे.

उन्होंने मीडिया में आजतक केवल एक ही इंटरव्यू दिया जो शायद आखिरी साबित हुआ. साल 1980 में धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी (Hema Malini) से दूसरी शादी की. हेमा मालिनी से दूसरी शादी के बावजूद भी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) ने भी धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया और सारी उम्र ऐसे ही काटी.

प्रकाश कौर ने इन सब के बावजूद भी अपनी गरिमा बनाकर रखी और अपने जीवन में व्यस्त रहीं. उनका परिवार के प्रति प्यार उनकी परिवार के तस्वीरों में अक्सर देखा गया. प्रकाश कौर की मेहनत रंग लाई और आज उनके पास एक सफल परिवार हैं. दोनों ही बेटों ने अपने करियर में शानदार काम किया और लाइफ में कामयाबी हासिल की. वहीं दोनों बेटियां भी अपने करियर में सफल रहीं.

प्रकाश कौर को एक ऐसी महिला माना गया है जो नाम और शोहरत से दूर रहीं और अपने बड़े परिवार को एक साथ जोड़ कर रखा.

फार्महाउस पर रहती हैं

प्रकाश कौर 80 के पार हैं और हमेशा अपने आप को लाइमलाइट से दूर रखती हैं. उनकी खुशी उनके परिवार में हैं और वह उनके साथ रहना पसंद करती हैं. प्रकाश कौर अपने बड़े बेटे सनी के साथ खंडाला के फार्महाउस में रहती हैं. जिंदगी में उतार चढ़ाव के बावजूद भी प्रकार कौरने कभी भी धर्मेंद्र को तलाक नहीं किया.