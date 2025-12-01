बॉलीवुड में कई सेलेब्स हैं आपस में रिश्तेदार, इमरान हाशमी की बहन लगती हैं आलिया, सोनम हैं रणवीर की कजिन

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जल्द ही देओल खानदान की रिश्तेदार बनने जा रही हैं. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण (Anisha Padukone) की शादी रोहन आचार्य से होने वाली है. रोहन दुबई में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं. इसके अलावा वह गुजरे ज़माने के जानेमाने फिल्ममेकर बिमल रॉय के ग्रेट ग्रैंडसन यानी पड़पोते हैं.वैसे इसके अलावा दिलचस्प बात एक और है कि रोहन का बॉलीवुड के सबसे बड़े फ़िल्मी खानदान से भी कनेक्शन है. दरअसल, वह सनी देओल के बेटे करण देओल के साले हैं. यानी करण की पत्नी दिशा आचार्य रोहन की बहन हैं.

अनीशा और रोहन ने अभी तक अपने रिश्ते पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही दोनों का रिश्ता जुड़ने जा रहा है.रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अनीशा और रोहन को करीब लाने में दीपिका के पति रणवीर सिंह का रोल काफी अहम रहा है. अगर ऐसा होता है कि दीपिका और देओल खानदान के बीच नया कनेक्शन जुड़ जाएगा और ये रिश्तेदार बन जाएंगे.

वैसे, बॉलीवुड में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब सेलेब्स आपस में रिश्तेदार बन रहे हों, कई स्टार्स आपस में रिश्तेदार हैं जिनकी जानकारी फैंस को कम ही है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन-कौन से सेलेब्स हैं आपस में रिश्तेदार…

1)सोनम कपूर-रणवीर सिंह (Sonam Kapoor-Ranveer Singh)

आपको यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस सोनम कपूर भी आपस में रिश्तेदार हैं. जी हां, रणवीर और सोनम रिश्ते में कजिन लगते हैं. दरअसल, रणवीर के दादा और सोनम की नानी रिश्ते में भाई-बहन थे इस वजह से रणवीर सोनम में भी भाई-बहन का रिश्ता है.

2)आलिया भट्ट-इमरान हाशमी (Alia Bhatt-Emraan Hashmi)

महेश भट्ट और इमरान हाशमी की मां रिश्ते में भाई-बहन हैं इसलिए महेश भट्ट रिश्ते में इमरान के मामा हैं. इस वजह से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इमरान हाशमी की बहन लगती हैं.

3)श्रद्धा कपूर-लता मंगेशकर (Shraddha Kapoor-Lata Mangeshkar)

आपको यकीन नहीं होगा कि श्रद्धा कपूर का लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर से खास कनेक्शन है. जी हां, दरअसल लता जी और आशा भोसले श्रद्धा की मां शिवांगी कोल्हापुरे की रिश्ते में मौसी लगती हैं. इस लिहाज से देखा जाये तो श्रद्धा लता मंगेशकर और आशा भोसले की रिश्ते में नातिन लगती हैं.

4)अदिति राव हैदरी-किरण राव (Aditi Rao Hydari-Kiran Rao)

बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी और आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव के बीच भी पारिवारिक कनेक्शन है. दरअसल, अदिति और किरण तेलंगाना के वानापंथी की राजकुमारी हैं. वहां के रजा जेपी राव किरण राव के दादा और अदिति के नाना लगते हैं. इस वजह से अदिति और किरण भी एक-दूसरे से पारिवारिक तौर पर कनेक्टेड हैं.

5)दिलीप कुमार और अयूब खान (Dilip Kumar-Ayub Khan)

क्या आप सोच सकते हैं कि टीवी और बॉलीवुड एक्टर अयूब खान लीजेंड्री एक्टर दिलीप कुमार के रिश्तेदार होंगे? नहीं न, लेकिन ये सच है. दरअसल, अयूब खान के पिता दिलीप कुमार के बड़े भाई थे. इस लिहाज से दिलीप कुमार अयूब खान के लिए रिश्ते में पिता समान हैं.

6)फरहान अख्तर-फराह खान (Farhan Akhtar-Farah Khan)

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर और उनकी बहन जोया अख्तर बॉलीवुड की जानी-मानी फिल्ममेकर फराह खान और साजिद खान से कनेक्टेड हैं. दरअसल, ये सभी रिश्ते में कजिन हैं क्योंकि इन चारों की माएं आपस में बहनें हैं.

7)कुणाल कपूर-अमिताभ बच्चन (Kunal Kapoor-Amitabh bachchan)

बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर बच्चन खानदान के दामाद हैं. दरअसल, अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ की बेटी नैना बच्चन की शादी कुणाल से हुई है. इस तरह कुणाल का कनेक्शन अमिताभ बच्चन से भी जुड़ गया है.

8)रानी मुखर्जी-काजोल (Rani Mukerji-Kajol)

बॉलीवुड की दो दिग्गज अदाकाराएँ भी आपस में रिश्तेदार हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं काजोल और रानी मुखर्जी की. ये दोनों आपस में बहनें लगती हैं क्योंकि इन दोनों के पिता आपस में भाई हैं. इस लिहाज से रानी और काजोल कजिन हुईं.

9)शरमन जोशी-प्रेम चोपड़ा (Sharman Joshi-Prem Chopra)

थ्री इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे एक्टर शरमन जोशी का बॉलीवुड के दिग्गज विलेन प्रेम चोपड़ा से कनेक्शन है. जी हां, शरमन प्रेम चोपड़ा के दामाद हैं. प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा ने शरमन जोशी से शादी की है.

10)तनुश्री दत्ता-वत्सल सेठ (Tanushree Dutta-Vatsal Seth)

बॉलीवुड एक्टर वत्सल सेठ ने एक्ट्रेस इशिता दत्ता से शादी की है. इशिता तनुश्री दत्ता की बहन हैं. इस लिहाज से वत्सल तनुश्री के जीजा हैं.

11)तब्बू-शबाना आजमी (Tabu-Shabana Azmi)

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू 90 के दशक की अभिनेत्री फराह नाज़ की बहन हैं. तब्बू और फराह के पिता एक्ट्रेस शबाना आजमी के भाई हैं. इस लिहाज से शबाना आजमी तब्बू और फराह की बुआ हुईं.

12)करण जौहर -आदित्य चोपड़ा (karan Johar-Aditya Chopra)

जाने-माने फिल्ममेकर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा रिश्ते में कजिन लगते हैं. दरअसल, करण जौहर की मां हीरू जौहर, यश चोपड़ा की बहन हैं. इस तरह करण और आदित्य आपस में कजिन हुए. इतना ही नहीं, ये दोनों विधु विनोद चोपड़ा, रामानंद सागर और रवि चोपड़ा के भी कजिन हैं.

13)अजय देवगन-मोहनीश बहल (Ajay Devgn- Mohnish Behl)

बॉलीवुड एक्टर मोहनीश बहल रिश्ते में अजय देवगन के साले हैं. जी हां, असल में एक्ट्रेस काजोल और मोहनीश रिश्ते में कज़िन भाई बहन हैं.