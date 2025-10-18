Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > दंगल एक्ट्रेस Zaira Wasim ने कर लिया निकाह, 24 की उम्र में कौन बना उनका शौहर?

Zaira Wasim Nikaah: दंगल फेम जायरा वसीम ने हाल ही में शादी की तस्वीरें शेयर कर सबको चौंका दिया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देख फैंस उन्हें खूब प्यार लुटा रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 18, 2025 9:07:54 AM IST

Zaira Wasim Wedding: फिल्म दंगल (Dangal) और सीक्रेट सुपरस्टार (Secret Superstar) से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने फैंसको बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने अब एक नया अध्याय शुरू किया है. शुक्रवार शाम जायरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज दे दिया. हालांकि, एक्ट्रेस ने किससे शादी की इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है. 

तस्वीरें देखकर साफ है कि यह शादी बेहद सिंपल, लेकिन बहुत खूबसूरत और स्पेशल थी. पहली तस्वीर में जायरा मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करती नजर आ रही हैं. उनके हाथों की मेहंदी और ग्रीन एम्मराल्ड रिंग इस पल को और भी खास बना रही है. यह फोटो सिर्फ शादी का दस्तावेज नहीं, बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत का एक बेहद खास सीन बन गया है.

दिल को छू लेने वाली तस्वीर

दूसरी तस्वीर में जायरा और उनके पति चांदनी रात के नीचे खड़े हैं, चांद को निहारते हुए फोटो क्लिक करवा रहे हैं. जायरा रेड चुन्नी और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी में ग्लैमरस दिख रही हैं. वहीं उनके पति क्रीम कलर के शेरवानी में स्टाइलिश लग रहे हैं. फोटो में जो शांति और इंटिमेसी है, वो सीधे दिल को छू लेती है. उन्होंने बस इतना लिखा- “Qubool hai x3”.

16 साल की उम्र में डेब्यू

जायरा ने बॉलीवुड में 16 साल की उम्र में कदम रखा था. फिल्म दंगल से लोगों के दिलों में जगह बना ली. उनकी परफॉर्मेंस को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया. इसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार में भी उन्होंने कमाल का अभिनय किया.

2019 में छोड़ दी थी इंडस्ट्री

लेकिन, 2019 में उन्होंने अपने धर्म और आस्था के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी. उन्होंने कहा था कि फिल्मों की दुनिया ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया. लेकिन, साथ ही उनके विश्वास पर असर पड़ा. उसके बाद जायरा सोशल मीडिया पर कम ही दिखीं. अब सालों बाद उनकी शादी की तस्वीरें उनके फैंस के लिए पहला एक बड़ा पर्सनल अपडेट हैं. फैंस और शुभचिंतक उनकी शादी की खुशखबरी देखकर बेहद खुश हैं और ढेर सारी बधाई संदेश भेज रहे हैं.

