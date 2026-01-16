Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर

Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर

Border 2 Trailer Review: सनी देओल की 'गदर 2' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. मेकर्स ने आर्मी डे के खास मौके पर इस फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: January 16, 2026 9:43:06 AM IST

Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर


Border 2 Trailer Review: ‘ गदर 2’ की जबरदस्त सफलता के बाद सनी देओल एक बार फिर से देशभक्ति से भरी वॉर ड्रामा फिल्म लेकर आ चुके हैं. फिल्म बॉर्डर की सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ जल्द बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. आज 15 जनवरी को आर्मी दिवस के खास मौके पर मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है. ट्रेलर को देखने के बाद रगों में देशभक्ति का जज्बा दौड़ जाता है. 

You Might Be Interested In

बॉर्डर 2 का ट्रेलर

बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं. फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा नजर आएंगी. फिल्म में मेजर सैनिक होशियार सिंह की रियल लाइफ पर बेस्ड है. उनका किरदार फिल्म में वरुण धवन निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल की जबरदस्त दहाड़ के साथ शुरु हुई. सनी देओल ने शुरु में कहा कि ‘फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है. बल्कि एक वादा है , जो उन्होंने अपने देश से किया है कि जहां वह खड़ा है. उससे आगे कोई नहीं जा सकता है. न ही कोई दुश्मन न ही कोई गोली और न ही कोई इरादा. अब कुछ भी हो जाए हम ये वादा अब टूटने नहीं देंगे. 

फिल्म का म्यूजिक और एक्टिंग 

वरुण धवन, अहान पांडे और दिलजीत दोसांझ ने भी जबरदस्त डायलॉग के साथ एंट्री की. ट्रेलर देशभक्ति से भरा हुई है. फिल्म का म्यूजिक आपके दिल को छू जाएगा. ट्रेलर का हर एक सीन इमोशन और देश के प्रति प्रेम से भरा हुआ है. सभी एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है. सनी देओल ने लास्ट में कहा कि  पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहां ईद पर बकरे काटे जाते हैं. इस डायलॉग की सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. 

You Might Be Interested In

बॉर्डर 2 का टीजर

मेकर्स ने इससे पहले 16 दिसंबर, 2025 को विजय दिवस के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है. इस टीजर ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी थी. वहीं अब ट्रेलर देखने के बाद फैंस फिल्म देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’  23 जनवरी, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता द्वारा निर्मित किया गया है. 

You Might Be Interested In
Tags: ahaan shettyBorder 2diljeet dosanjhSunny Deol
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026
Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर
Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर
Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर
Border 2 Trailer: वायु, जल, थल सेना पाकिस्तानियों को चटाएगी तलवे, सनी देओल की दहाड़ सुन कांप जाएंगे आतंकवादी; देशभक्ति से भरा ट्रेलर