कई बार रिजेक्ट हुआ ये एक्टर, अब ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के बेटे के रोल से मचाएगा धमाल

Sunny Deol’s son in Border 2: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ आजकल सुर्खियों में है. फिल्म के ट्रेलर ने फैंस की पुरानी यादें ताज़ा कर दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा सनी देओल के ऑन-स्क्रीन बेटे गुनीत संधू की हो रही है. गुनीत इस फिल्म में एक अहम भूमिका में नजर आएंगे. जो 23 जनवरी को रिलीज हो रही है. आइए जानते हैं कि गुनीत संधू कौन हैं और उन्हें यह बड़ा ब्रेक कैसे मिला है?

फिल्म में सनी देओल का बेटा कौन है?

सनी देओल के ऑन-स्क्रीन बेटे का किरदार युवा एक्टर गुनीत संधू निभा रहे है. वह अंगद सिंह कलेर नाम के एक सैनिक का किरदार निभा रहे हैं, जो सेना में शामिल होता है. मोना सिंह सनी देओल की पत्नी का किरदार निभा रही है. ‘बॉर्डर 2’ गुनीत के करियर के लिए एक बड़ा मौका है. वह मुंबई में सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे है. गुनीत ने बताया कि वह सनी देओल की पुरानी फिल्में जैसे ‘बॉर्डर’ और ‘गदर’ देखकर बड़े हुए है. उन्होंने सेट पर सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है.

गुनीत संधू कौन हैं?

गुनीत संधू का सफर आसान नहीं रहा है. 16 साल की उम्र में 10वीं क्लास पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए. वहां उन्हें भावनात्मक पेशेवर और रचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कई ऑडिशन दिए और एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया है. लेकिन बार-बार नाकामयाबी मिली है. उन्हें पहला ब्रेक विज्ञापनों से मिला है. उन्होंने एक कैंपेन में शाहरुख खान के साथ भी काम किया है. वह करीब चार साल तक ऐड फिल्मों में बिज़ी रहे, लेकिन वह कुछ अलग करना चाहते थे. इसी दौरान उन्होंने ‘बॉर्डर 2’ के लिए ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन हो गया. यह उनके लिए एक सपने जैसा पल था. उन्होंने बताया कि उनके सिलेक्शन की खबर सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए थे.

बॉर्डर 2 स्टार कास्ट

गुनीत पहले अभिषेक बच्चन की फिल्म ‘घूमर’ और वेब सीरीज ‘जब वी मैच्ड’ में छोटे रोल में नजर आ चुके है. लेकिन उन्हें ज़्यादा पहचान नहीं मिली है. इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 9,445 फॉलोअर्स है. फैंस को उम्मीद है कि ‘बॉर्डर 2’ गुनीत को एक नई पहचान देगी. इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं, जबकि जेपी दत्ता और भूषण कुमार प्रोड्यूसर है. कास्ट में मेधा राणा, अहान शेट्टी, अन्या सिंह और सोनम बाजवा भी शामिल है.