Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

#MeToo कैंपेन में सिंगर सोना महापात्रा ने किया था बड़ा खुलासा — अनु मलिक ने उनके साथ की ओछी हरकत और देर रात भी करते थे परेशान...

By: Kavita Rajput | Published: October 16, 2025 10:18:01 AM IST

क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

Anu Malik MeToo Allegations: आज से सात साल पहले बॉलीवुड में #MeToo कैंपेन बड़े ही जोर-शोर से चला था. 2018 में इस कैंपेन में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर्स ने उनके साथ हुए उत्पीड़न के किस्से साझा किए थे. इस दौरान इन एक्ट्रेस और सिंगर्स ने मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे जिसके लपेटे में ना सिर्फ स्टार्स बल्कि सिंगर्स और नामचीन फिल्ममेकर्स भी आये थे.  #MeToo कैंपेन में इन एक्ट्रेसेस ने बताया था कि कैसे फिल्मों में रोल देने के बहाने खुल्ला शोषण होता है और आवाज उठाने पर काम मिलना बंद हो जाता था. इसी क्रम में इंडस्ट्री की लीड सिंगर सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने भी दिग्गज म्यूजिक कपोजर अनु मलिक (Anu Malik) पर निशाने साधते हुए एक बड़ा खुलासा किया था. 

क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

जब अनु मलिक ने कहा- क्या माल है भाई तेरा 
सोना महापात्रा ने इस इंसिडेंट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा था- ‘मेरी मुलाकात अनु से एक इवेंट के दौरान हुई थी. ये बात 2006 की है, इसके बाद उन्होंने मुझे और मेरे पति राम संपत को खाने पर इनवाइट किया’. सोना बताती हैं कि अनु मलिक को नहीं पता था कि राम उनके पति है ऐसे में जब वे खाना खाकर रेस्ट रूम में गई तब वे राम से बोले – क्या माल है भाई तेरा’. सोना महापात्रा कहती हैं कि ये बेहद चौंकाने वाला स्टेटमेंट था जो महिलाओं के प्रति सामने वाले की सोच को दर्शाता है. 

क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

फिर देर रात कॉल करने लगे अनु मलिक
सोना महापात्रा बताती हैं कि अनु मलिक इसके बाद उन्हें देर रात कॉल करने लगे. ये सिलसिला लंबे समय तक चला, शुरू में वे उनका कॉल उठा लेती थीं लेकिन इसके बाद उन्होंने इन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया. सोना महापात्रा ने #MeToo कैंपेन में खुलासा किया था कि देर रात कॉल करके अनु मलिक उनसे बहकी-बहकी और अजीब बातें किया करते थे.

Tags: anu malikAnu Malik controversyBollywood MeToo caseSona MohapatraSona Mohapatra MeToo
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत
क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत
क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत
क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत