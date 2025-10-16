क्या माल है तेरा…जब सिंगर को देख अनु मलिक की डोली नीयत, आधी रात को की ऐसी ओछी हरकत

Anu Malik MeToo Allegations: आज से सात साल पहले बॉलीवुड में #MeToo कैंपेन बड़े ही जोर-शोर से चला था. 2018 में इस कैंपेन में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर्स ने उनके साथ हुए उत्पीड़न के किस्से साझा किए थे. इस दौरान इन एक्ट्रेस और सिंगर्स ने मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे जिसके लपेटे में ना सिर्फ स्टार्स बल्कि सिंगर्स और नामचीन फिल्ममेकर्स भी आये थे. #MeToo कैंपेन में इन एक्ट्रेसेस ने बताया था कि कैसे फिल्मों में रोल देने के बहाने खुल्ला शोषण होता है और आवाज उठाने पर काम मिलना बंद हो जाता था. इसी क्रम में इंडस्ट्री की लीड सिंगर सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने भी दिग्गज म्यूजिक कपोजर अनु मलिक (Anu Malik) पर निशाने साधते हुए एक बड़ा खुलासा किया था.

जब अनु मलिक ने कहा- क्या माल है भाई तेरा

सोना महापात्रा ने इस इंसिडेंट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा था- ‘मेरी मुलाकात अनु से एक इवेंट के दौरान हुई थी. ये बात 2006 की है, इसके बाद उन्होंने मुझे और मेरे पति राम संपत को खाने पर इनवाइट किया’. सोना बताती हैं कि अनु मलिक को नहीं पता था कि राम उनके पति है ऐसे में जब वे खाना खाकर रेस्ट रूम में गई तब वे राम से बोले – क्या माल है भाई तेरा’. सोना महापात्रा कहती हैं कि ये बेहद चौंकाने वाला स्टेटमेंट था जो महिलाओं के प्रति सामने वाले की सोच को दर्शाता है.

फिर देर रात कॉल करने लगे अनु मलिक

सोना महापात्रा बताती हैं कि अनु मलिक इसके बाद उन्हें देर रात कॉल करने लगे. ये सिलसिला लंबे समय तक चला, शुरू में वे उनका कॉल उठा लेती थीं लेकिन इसके बाद उन्होंने इन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया. सोना महापात्रा ने #MeToo कैंपेन में खुलासा किया था कि देर रात कॉल करके अनु मलिक उनसे बहकी-बहकी और अजीब बातें किया करते थे.