कौन हैं सचिन सांघवी? जो बन गए ‘भेड़िया’

Music Composer Sachin Sanghvi: बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर और म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी को आखिर कौन नहीं जानता होगा. उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक शानदार गाने दिए हैं. लेकिन, हाल ही में सचिन सांघवी मुश्किलों में पड़ गए हैं. उनके ऊपर 29 साल की महिला ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. महिला की शिकायत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में सचिन सांघवी को इस केस में जमानत भी दे दी गई है.

सचिन सांघवी के वकील का पक्ष

सचिन सांघवी के वकील आदित्य मिथे ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया है. उन्होंने एक बयान में कहा कि “मेरे क्लाइंट के खिलाफ दर्ज FIR में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है.

वकील का बयान और कानूनी लड़ाई

उनके वकील आदित्य मिथे ने आगे बयान देते हुए कहा कि केस में कोई मैरिट नहीं है, और पुलिस द्वारा सचिन की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वे महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सख्ती से जवाव देंगे. फिलहाल, इस विवाद पर अभी तक सचिन सांघवी की तरफ से किसी तरह का कोई भी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके वकील ने आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है.

सचिन-जिगर का कैसे मिला नाम?

सचिन सांघवी म्यूजिकल जोड़ी सचिन-जिगर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट गाने दिए हैं. इस जोड़ी ने ‘स्त्री’, ‘स्त्री 2’, ‘भेड़िया’, ‘मुंज्या’ और ‘परम सुंदरी’ जैसी फिल्मों के लिए बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया है. वे हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में गानों को कंपोजिशन करते हैं. दोनों ने एआर रहमान और प्रीतम जैसे बड़े कंपोजर्स के साथ भी बॉलीवुड में काम किया है और साल 2009 में बतौर कंपोजर के साथ काम करना शुरू किया था.

आइए जानते हैं सचिन सांघवी की नेटवर्थ

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सचिन सांघवी की अनुमानित कुल संपत्ति यानी (Net Worth) लगभग $972.1K (972.1 हजार अमेरिकी डॉलर) से लेकर $5 मिलियन (5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच बताई गई है. क्योंकि, सचिन सांघवी संगीतकार जोड़ी सचिन-जिगर का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के आंकड़े आधिकारिक तौर पर फिलहाल किसी भी रूप में सार्वजनिक नहीं हैं और ये अनुमानित आंकड़े समय के साथ बदलते रहते हैं.