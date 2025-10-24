म्यूजिक डायरेक्टर सचिन पर यौन शोषण का आरोप, लड़की को काम देने के बहाने हैरेस करने पर हुए गिरफ्तार

बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी (Sachin Sanghvi) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सचिन को फिल्म इंडस्ट्री में सचिन-जिगर की जोड़ी की वजह से ज्यादा जानते हैं. इन्होंने ही पिछले साल स्त्री 2 (Stree 2) का गाना आज की रात…(Aaj Ki Raat) गाना कम्पोज़ किया था. ये गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ था. सचिन को एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सचिन पर आरोप है कि उन्होंने एक म्यूजिक एलबम में काम देने के बहाने लड़की को सेक्सुअली हैरेस किया और उससे शादी का झूठा वादा भी किया. लड़की की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने सचिन को 23 अक्टूबर को हिरासत में लिया है.

जानिए लड़की ने सचिन पर क्या आरोप लगाए हैं?

सचिन पर आरोप लगाने वाली लड़की की उम्र 20 साल है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सचिन ने पिछले साल फरवरी में लड़की से कांटेक्ट किया था .पुलिस ने बताया कि सचिन ने इन्स्टाग्राम के जरिए मैसेज किया था और लड़की को म्यूजिक एलबम में काम देने का वादा किया था. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज किए. इसके बाद सचिन ने लड़की को कॉल करके म्यूजिक स्टूडियो बुलाया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया. इसके बाद उन्होंने कई मौकों पर लड़की को सेक्सुअली हैरेस भी किया.

वकील ने किया आरोपों से इंकार

सचिन के वकील आदित्य मीठे ने अपने क्लाइंट पर लगे आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मेरे क्लाइंट पर FIR में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और इस केस में कोई दम नहीं है. पुलिस के जरिए मेरे क्लाइंट को ऐसे हिरासत में लेना भी गलत है जिसकी वजह से उन्हें तुरंत बेल पर रिहा भी कर दिया गया. सचिन ने इस मुद्दे पर फ़िलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है.