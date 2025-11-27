आधे घंटे तक किया इंतजार, फिर भी… एक्ट्रेस मुमताज ने धर्मेंद्र जी को याद कर कही ये बात

फिल्म जगत की फेमस एक्ट्रेस मुमताज ने हाल ही में अपने पुराने सह-कलाकार धर्मेंद्र को भावुक होकर याद किया. दोनों ने झील के उस पार (1973) और लोफर (1973) जैसी फिल्मों में साथ काम किया था. एक बातचीत में मुमताज ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया.

मुमताज ने बताया कि वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची थीं, जहां धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर रखा गया था. उन्होंने कहा, मैं उनसे मिलने गई थी, लेकिन स्टाफ ने बताया कि वो वेंटिलेटर पर हैं और किसी को मिलने की इजाजत नहीं है. मैं करीब आधे घंटे वहीं बैठी रही, उम्मीद थी कि शायद मिल पाऊं, लेकिन नहीं मिल सकी और बिना मिले वापस लौटना पड़ा.

2021 की सुखद आखिरी मुलाकात

मुमताज ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र से आखिरी बार 2021 में उनके घर पर मुलाकात की थी. उनके अनुसार, वो मुलाकात बहुत अच्छी रही थी. वही हमारी आखिरी मुलाकात थी.

हेमा मालिनी के लिए संवेदना

धर्मेंद्र की पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी को याद करते हुए मुमताज ने कहा, मुझे उनके परिवार के लिए बहुत दुख है, खासकर हेमा जी के लिए. वो हमेशा उनके साथ रहीं, बहुत समर्पित रहीं. ये दुख उन्हें बहुत गहराई से छू रहा होगा. वो सच्चे मन से उनसे प्यार करती थीं.

मिलनसार और बड़े दिल वाले इंसान

अपना एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए मुमताज बोलीं, हमने कुछ फिल्मों में साथ काम किया और वa हमेशा बहुत अच्छे सह-कलाकार रहे. वो दिल के बेहद साफ और मिलनसार इंसान थे. आखिर तक लोगों से उनका रिश्ता अच्छा रहा. लोग आज भी उन्हें प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे. वो ऐसे कलाकार थे जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता.

मंगलवार को मुमताज ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ अपनी कुछ यादगार तस्वीरें शेयर कीं. एक फोटो में धर्मेंद्र के साथ अंजू महेन्द्रू, पूनम सिन्हा, जैकी श्रॉफ, डैनी डेन्जोगपा, तलत अजीज और मुमताज खुद भी नजर आ रही हैं. उन्होंने लिखा, धरम जी, आप थे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.

अंतिम विदाई और प्रार्थना सभा

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें 31 अक्टूबर को सांस लेने में तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 12 नवंबर को छुट्टी मिली थी.

सोमवार को उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान में किया गया. आज शाम उनकी याद में ताज लैंड्स एंड, बांद्रा के सीसाइड लॉन्स में प्रार्थना सभा रखी गई है, जो शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक चलेगी.