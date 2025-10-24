श्रेयस तलपड़े और बॉलीवुड के बाबूजी आलोक नाथ ने किया बड़ा कांड, बागपत में निवेश धोखाधड़ी का लगा बड़ा आरोप

Shreyas Talpade Alok Nath Fraud Case : बॉलीवुड के फेमस एक्टर आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े इन दिनों कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं. उत्तर प्रदेश के बागपत में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में कुल 24 लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि उन्होंने लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए इंवेस्टमेंट के नाम पर लोगों को धोखा दिया.

पुलिस ने बताया कि ये केस स्थानीय निवासी बबली की शिकायत पर दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया कि आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े के अलावा अन्य आरोपी एक कंपनी चला रहे थे, जो गांव के लोगों को उच्च रिटर्न का वादा कर निवेश के लिए प्रेरित करती थी. पुलिस के अनुसार, इस कंपनी ने करीब 500 लोगों से लगभग 5 करोड़ रुपये की ठगी की.

कंपनी ने लोगों को कैसे लुभाया

आरोप है कि कंपनी के एजेंटों ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि उनका पैसा कम समय में दोगुना हो जाएगा. आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े इस सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर थे. हालांकि, बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करने के बाद कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया और कथित तौर पर फरार हो गई.

श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

इस साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने श्रेयस तलपड़े को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. हालांकि, धोखाधड़ी के एक और मामले में भी दोनों अभिनेताओं पर हरियाणा के सोनीपत में आरोप लगे हैं. इसमें उन्हें और 11 अन्य लोगों को मल्टी-लेवल मार्केटिंग धोखाधड़ी का आरोपी बनाया गया था.

वर्कफ्रंट : श्रेयस तलपड़े की नई फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रेयस तलपड़े जल्द ही फिल्म ‘सिंगल सलमा’ में नजर आएंगे. इसमें वो हुमा कुरैशी और सनी सिंह के साथ काम कर रहे हैं. ये फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कहानी एक 33 साल की सलमा रिजवी की है, जो अरेंज मैरिज के जरिए घर बसाना चाहती है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में लंदन वाला मीत आता है.

वहीं, आलोक नाथ लंबे समय से फिल्म और टीवी से दूर हैं और अभी उनका वर्कफ्रंट चर्चा में नहीं है.