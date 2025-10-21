कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी

Barkha Madan Life Facts: बरखा मदान (Barkha Madan) का नाम उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता है जिन्होंने लाइमलाइट की दुनिया छोड़कर आध्यात्म की दुनिया चुनी और साधारण जिंदगी जीने लगीं. कभी बरखा मॉडल थीं लेकिन अब वह बौद्ध भिक्षुणी बन चुकी हैं. उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया है और अब वह ग्यालटन सामटेन के नाम से पहचानी जाती हैं. आइए नज़र डालते हैं बरखा की लाइफ के दिलचस्प फैक्ट्स पर…



सुष्मिता-ऐश्वर्या के साथ ब्यूटी पेजेंट में लिया था हिस्सा

बरखा का जन्म 1970 में पंजाब में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडल और ब्यूटी क्वीन के तौर पर की थी. उन्होंने 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के साथ मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया था.इस पेजेंट में उन्होंने मिस टूरिज्म इंडिया का टाइटल जीता था और मिस टूरिज्म इंटरनेशनल पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया था जहां उन्हें थर्ड रनर अप घोषित किया गया था.



दलाई लामा से प्रभावित होकर बन गईं बौद्ध भिक्षुणी

बरखा ने बॉलीवुड में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से शुरुआत की थी जो कि 1996 में रिलीज हुई थी. इसके अलावा उन्हें 2003 में फिल्म भूत में भी देखा गया था जिसमें उनकी परफॉरमेंस की काफी तारीफ हुई थी. फ़िल्मी दुनिया में नाम और सक्सेस मिलने के बावजूद बरखा का मन आध्यात्म की तरफ झुकने लगा. वह दलाई लामा से काफी प्रभावित थीं जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध भिक्षुणी बन गईं. बरखा का लुक भी अब पहले से काफी बदल चुका है. उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था. अब बरखा मोनेस्ट्री में रहती हैं और अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश हैं.वह कभी-कभी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी बौद्ध भिक्षुणी के तौर पर लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं और काफी खुश भी दिखाई देती हैं.