Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी

कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी

बरखा मदान (Barkha Madan) कभी-कभी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी बौद्ध भिक्षुणी के तौर पर लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं और काफी खुश भी दिखाई देती हैं.

By: Kavita Rajput | Published: October 21, 2025 8:38:24 AM IST

कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी

Barkha Madan Life Facts: बरखा मदान (Barkha Madan) का नाम उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता है जिन्होंने लाइमलाइट की दुनिया छोड़कर आध्यात्म की दुनिया चुनी और साधारण जिंदगी जीने लगीं. कभी बरखा मॉडल थीं लेकिन अब वह बौद्ध भिक्षुणी बन चुकी हैं. उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया है और अब वह ग्यालटन सामटेन के नाम से पहचानी जाती हैं. आइए नज़र डालते हैं बरखा की लाइफ के दिलचस्प फैक्ट्स पर…

कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी
सुष्मिता-ऐश्वर्या के साथ ब्यूटी पेजेंट में लिया था हिस्सा
बरखा का जन्म 1970 में पंजाब में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडल और ब्यूटी क्वीन के तौर पर की थी. उन्होंने 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के साथ मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया था.इस पेजेंट में उन्होंने मिस टूरिज्म इंडिया का टाइटल जीता था और मिस टूरिज्म इंटरनेशनल पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया था जहां उन्हें थर्ड रनर अप घोषित किया गया था. 

कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी
दलाई लामा से प्रभावित होकर बन गईं बौद्ध भिक्षुणी
बरखा ने बॉलीवुड में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से शुरुआत की थी जो कि 1996 में रिलीज हुई थी. इसके अलावा उन्हें 2003 में फिल्म भूत में भी देखा गया था जिसमें उनकी परफॉरमेंस की काफी तारीफ हुई थी. फ़िल्मी दुनिया में नाम और सक्सेस मिलने के बावजूद बरखा का मन आध्यात्म की तरफ झुकने लगा. वह दलाई लामा से काफी प्रभावित थीं जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध भिक्षुणी बन गईं. बरखा का लुक भी अब पहले से काफी बदल चुका है. उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था. अब बरखा मोनेस्ट्री में रहती हैं और अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश हैं.वह कभी-कभी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी बौद्ध भिक्षुणी के तौर पर लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं और काफी खुश भी दिखाई देती हैं.  

Tags: Barkha MadanBarkha Madan buddhist nunBarkha Madan Life FactsBarkha Madan movieshome-hero-pos-7
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज़ाना आइस एप्पल खाने से होंगे ये 8 जबरदस्त फायदे!

October 21, 2025

सिर्फ 5 मिनट में बनाएं भाई दूज के लिए स्टाइलिश...

October 21, 2025

स्टीमिंग और बॉइलिंग में क्या है फर्क? जानें कौन सा...

October 21, 2025

बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items...

October 20, 2025

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025
कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी
कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी
कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी
कभी खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को टक्कर देती थी ये एक्ट्रेस, फिल्में छोड़ बन गई बौद्ध भिक्षुणी