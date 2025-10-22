Ayushmann Khurrana की ‘थामा’ ने तोड़े रिकॉर्ड, वो कर दिखाया जो एक्टर 10 सालों से नहीं कर पाए

Thamma Box Office Collection Worldwide: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर थम्मा (Thamma) इस साल की बड़ी दिवाली (Diwali) रिलीज रही. अदित्य सरपोतदार (Aditya Sarpotdar) के डायरेक्शन में बनी ये वैम्पायर रोमांस फिल्म (vampire Romance Film), पिछले साल की सुपरहिट स्त्री 2 (Stree 2) के बाद ‘मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स’ की अगली कड़ी है. फिल्म ने आयुष्मान के करियर में एक बड़ा धमाका किया है.

थम्मा मंगलवार को रिलीज हुई, यानी दिवाली के अगले दिन, जब ज्यादातर ऑफिस और स्कूल बंद थे. वहीं, मेकर्स ने आधिकारिक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि थम्मा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 25.11 करोड़ रहा. “ये है असली दिवाली थम्माका! थम्मा ने Day 1 पर ₹25.11 करोड़ NBOC कमाए! अब यह #MaddockFilms की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर और MHCU की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है, #Stree2 के बाद.”

इसी के साथ ये फिल्म आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इस हॉरर कॉमेडी ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो एक्टर की किसी फिल्म ने पिछले 10 सालों में नहीं तोड़ा.

1. ड्रीम गर्ल 2– 10.69 करोड़

2. बाला– 10.15 करोड़

3. ड्रीम गर्ल – 10.05 करोड़

4. शुभ मंगल ज्यादा सावधान – 9.55 करोड़

5. बधाई हो – 7.35 करोड़

6. आर्टिकल 15 – 5.02 करोड़

7. डॉक्टर जी – 3.87 करोड़

8. चंडीगढ़ करे आशिकी – 3.75 करोड़

9. नौटंकी साला – 3.25 करोड़

10. शुभ मंगल सावधान – 2.71 करोड़

स्त्री 2 का आधा कलेक्शन

हालांकि अगर तुलना करें तो थम्मा का आंकड़ा स्त्री 2 से लगभग आधा रहा. पिछले साल इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज हुई स्त्री 2 ने ओपनिंग डे पर 51.80 करोड़ कमाए थे. इसके अलावा फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 8.50 करोड़ और जोड़े थे. स्त्री 2 ने 11 हफ्तों के लंबे रन के बाद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 597.99 करोड़ की कमाई की थी. जो शाहरुख खान की जवान (हिंदी डब वर्जन) को पछाड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई.