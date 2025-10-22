Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > मलाइका अरोड़ा के डांस पर अरबाज़ खान को थी आपत्ति, ‘मुन्नी बदनाम हुई’ को कहा था ‘वल्गर’

अभिनव ने खुलासा किया है कि अरबाज़ 2010 में रिलीज हुई दबंग में मलाइका अरोड़ा के आइटम नंबर मुन्नी बदनाम हुई के पक्ष में नहीं थे.

By: Kavita Rajput | Published: October 22, 2025 8:39:34 AM IST

फिल्म ‘दबंग’ के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने इस बार सलमान खान (Salman Khan) नहीं बल्कि उनके भाई अरबाज़ खान (Arbaaz Khan) पर हमला बोला है. हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिनव ने खुलासा किया है कि अरबाज़ 2010 में रिलीज हुई दबंग में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora)के आइटम नंबर मुन्नी बदनाम हुई (Munni Badnaam Hui) के पक्ष में नहीं थे. वो नहीं चाहते थे कि मलाइका इस गाने पर डांस करें. 

अरबाज़ को थी मलाइका के गाने से आपत्ति
अभिनव ने कहा, अरबाज़ गाने में मलाइका के प्रेजेंटेशन को लेकर अनकम्फ़र्टेबल थे. उन्हें लग रहा था कि ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाना वल्गर है और इसमें मलाइका का चित्रण सही नहीं होगा मगर मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है. मलाइका ने आइटम सॉन्ग्स की दुनिया में खुद को एक अलग तरीके से स्थापित किया है जैसे कि हेलेन ने खुद को किया था. मैं चाहता था कि मलाइका मुन्नी बदनाम हुई पर डांस करें और इसके लिए मैंने सबसे लड़ाई लड़ी. खान परिवार नहीं चाहता था कि मलाइका ये गाना करें, खासकर अरबाज़ को इससे बेहद आपत्ति थी. बाद में दबंग में मलाइका ने मुन्नी बदनाम हुई पर जबरदस्त डांस किया और ये गाना आज भी टॉप आइटम नम्बर्स में चुना जाता है. बता दें कि दबंग की मेकिंग के दौरान अरबाज़ और मलाइका पति-पत्नी थे. दोनों ने 1998 में लव मैरिज की थी जिसके बाद ये एक बेटे अरहान खान के पेरेंट्स बने थे. 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था. इसके बाद बेटे की कस्टडी मलाइका को मिली थी. 

सलमान पर कई आरोप लगा चुके अभिनव 
इससे पहले अभिनव ने सलमान खान पर भी कई बार निशाना साधा है. उन्होंने एक इंटरव्यू में सलमान को इनसिक्योर इंसान करार दिया था. साथ ही उनपर लोगों के रोल काटने का भी इल्जाम लगाया था. अभिनव ने ये भी खुलासा किया था कि सलमान अपने भाई अरबाज़ से नफरत करते हैं. उन्होंने ‘दबंग’ से अरबाज़ का रोल भी कटवा दिया था. साथ ही सीनियर एक्टर ओम पुरी के पैर छूने से भी इंकार कर दिया था. 

Tags: abhinav kashyaparbaaz khanmalaika aroraMunni Badnaam Huisalman khan
