Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > A.R. Rahman के 'कम्युनल' वाले बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी और हिंदू संगठन ने उठाए सवाल; मुश्किलों में फंसते नजर आए सिंगर

A.R. Rahman: एआर रहमान के 'कम्युनल' वाले बयान पर बवाल मच रहा है. जिसको लेकर भाजपा और हिंदू संगठन ने सवाल उठाने शुरु कर दिए हैं. दरअसल, हाल ही में एआर रहमान ने काम न मिलने के पीछे 'कम्युनलिज्म' को वजह बताया. जिसके बाद उनका यह बयान चर्चा में है.

By: Preeti Rajput | Published: January 18, 2026 8:59:13 AM IST

AR Rahman’s ‘communal thing’ remark : ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान ने हाल ही में अपने काम को लेकर बात की थी. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके कारण हर तरफ बवाल मच गया. उनके बयान पर  BJP और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

भाजपा ने उठाए सवाल 

एआर रहमान के इस बयान पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि “ए.आर. रहमान का आज का यह कमेंट कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल गलत है. देश ने उन्हें सपोर्ट किया है और देश के नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर स्वीकार किया है.” उन्होंने आगे कहा कि “कंपोजर को सभी समुदायों में बहुत इज्जत मिली है. देश के लोगों ने ए.आर. रहमान को कभी भी धर्म के नजरिए से नहीं देखा है.”

VHP ने रहमान पर निशाना साधा

VHP के नेशनल स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल ने कहा, “ऐसा लगता है कि एआर रहमान भी उस ग्रुप के लीडर बन गए हैं जिसे कभी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी लीड करते थे.”
उन्होंने आगे कहा, “हामिद अंसारी ने 10 साल तक फायदे उठाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहे. जब वह रिटायर हुए, तो उन्होंने भारत को निराश किया. रहमान को पूरे देश में ऑडियंस पसंद करती थी.” उन्होंने आगे कहा कि, “वह (एआर रहमान) सभी भारतीयों और हिंदुओं के फेवरेट थे. अपने अंदर झांकने के बजाय, जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वह सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं. वह क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं?” उन्होंने आगे कहा, “वह खुद भी कभी हिंदू थे. उन्होंने इस्लाम क्यों अपनाया? अब ‘घरवापसी’ करो. शायद तुम्हें फिर से काम मिलना शुरू हो जाए. ऐसी छोटी-मोटी बातें कोई नेता ही कर सकता है, यह एक कलाकार को शोभा नहीं देता.”

एआर रहमान का बयान 

दरअसल,हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, रहमान ने कहा था कि उन्हें कम काम मिलना एक “कम्युनल चीज” से जुड़ा हो सकता है. BBC एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा था कि हाल के सालों में उन्हें कम काम मिल रहा है और उन्होंने इसकी वजह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में “पावर शिफ्ट” को बताया. रहमान ने कहा था, “जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास अब चीजें तय करने की पावर है और यह एक कम्युनिटी वाली बात भी हो सकती है, लेकिन मेरे सामने नहीं.” उन्होंने बताया था कि उन्हें प्रोजेक्ट्स के बारे में “चीनी फुसफुसाहट” से पता चला था.

