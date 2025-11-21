रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह

21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर ‘डाइनिंग विथ कपूर्स’ (Dining With the Kapoors) शो टेलीकास्ट होने जा रहा है. शो की खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको कपूर खानदान के लगभग सभी लोग एक जगह देखने को मिल जाएंगे. कपूर खानदान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉवरफुल और इन्फ्लुएंशियल परिवारों में आता है ऐसे में इस शो की चर्चा और भी बढ़ जाती है. हालांकि, एक और वजह है जिसके चलते ये शो सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, इस शो में कपूर खानदान के बाकी लोग तो नजर आयेंगे लेकिन आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इसमें मिसिंग हैं. ऐसा क्यों है आइये जानते हैं.

वर्क कमिटमेंट के चलते शो से दूर हैं आलिया

इस शो के क्रिएटर अरमान जैन और स्मृति मुंधरा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वर्क कमिटमेंट के चलते आलिया इस शो का हिस्सा नहीं बन सकी हैं. अरमान ने कहा, ‘मैं आपको फिल्मी साउंड कर सकता हूं लेकिन आलिया अपने कुछ वर्क कमिटमेंट्स की वजह से इस शो का हिस्सा नहीं बन पाई हैं, जैसा राज कपूर साहब कहते भी थे कि काम ही भगवान् है’. वहीं, स्मृति ने कहा, ‘इस परिवार के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि ये लोग बड़े ही मेहनती हैं और ये अपने काम को एन्जॉय करते हैं’.

आलिया ने ट्रेलर शेयर कर जताई ख़ुशी

आलिया भले ही इस शो का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने इस शो के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी ख़ुशी जाहिर की थी. आलिया ने अपनी पोस्ट में लिखा था, ‘मैं अपने अनुभव से कह सकती हूं कि ये शो काफी मजेदार होने वाला है. अरमान इस शो को लाने के लिए आपको बहुत बधाई’.