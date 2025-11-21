Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह

रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह

आलिया भले ही इस शो का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने इस शो के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी ख़ुशी जाहिर की थी.

By: Kavita Rajput | Published: November 21, 2025 10:14:02 AM IST

रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह


21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर ‘डाइनिंग विथ कपूर्स’ (Dining With the Kapoors) शो टेलीकास्ट होने जा रहा है. शो की खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको कपूर खानदान के लगभग सभी लोग एक जगह देखने को मिल जाएंगे. कपूर खानदान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉवरफुल और इन्फ्लुएंशियल परिवारों में आता है ऐसे में इस शो की चर्चा और भी बढ़ जाती है. हालांकि, एक और वजह है जिसके चलते ये शो सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, इस शो में कपूर खानदान के बाकी लोग तो नजर आयेंगे लेकिन आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इसमें मिसिंग हैं. ऐसा क्यों है आइये जानते हैं. 

वर्क कमिटमेंट के चलते शो से दूर हैं आलिया

इस शो के क्रिएटर अरमान जैन और स्मृति मुंधरा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वर्क कमिटमेंट के चलते आलिया इस शो का हिस्सा नहीं बन सकी हैं. अरमान ने कहा, ‘मैं आपको फिल्मी साउंड कर सकता हूं लेकिन आलिया अपने कुछ वर्क कमिटमेंट्स की वजह से इस शो का हिस्सा नहीं बन पाई हैं, जैसा राज कपूर साहब कहते भी थे कि काम ही भगवान् है’. वहीं, स्मृति ने कहा, ‘इस परिवार के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि ये लोग बड़े ही मेहनती हैं और ये अपने काम को एन्जॉय करते हैं’. 

आलिया ने ट्रेलर शेयर कर जताई ख़ुशी 

आलिया भले ही इस शो का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने इस शो के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी ख़ुशी जाहिर की थी. आलिया ने अपनी पोस्ट में लिखा था, ‘मैं अपने अनुभव से कह सकती हूं कि ये शो काफी मजेदार होने वाला है. अरमान इस शो को लाने के लिए आपको बहुत बधाई’.

Tags: alia bhattalia bhatt ranbir kapoorbollywoodDining With the KapoorsRanbir Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग...

November 21, 2025

किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई...

November 21, 2025

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन...

November 21, 2025

इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया...

November 21, 2025

Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार...

November 21, 2025

बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और...

November 21, 2025
रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह
रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह
रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह
रणबीर के साथ Dining With the Kapoors में नहीं दिखेंगी Alia Bhatt, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह