‘मुझे I Love U बोलता रहा और संजय दत्त की बहन से कर ली शादी’, सुपरस्टार के बेटे पर इस एक्ट्रेस ने लगाए आरोप, कहा-धोखेबाज़

1981 में फिल्म लव स्टोरी में विजयता की जोड़ी वेटरन एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के साथ बनी थी. दोनों रियल लाइफ में भी प्यार कर बैठे थे लेकिन...

By: Kavita Rajput | Published: November 18, 2025 8:15:37 AM IST

80-90 के दशक में बॉलीवुड में एक्ट्रेस विजयता पंडित (Vijatya Pandit) ने फिल्मों में एंट्री की थी.1981 में उनकी फिल्म लव स्टोरी रिलीज हुई थी जो कि काफी काफी हिट साबित हुई थी. इस फिल्म में विजयता की जोड़ी वेटरन एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के साथ बनी थी. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई थी कि रियल लाइफ में भी इन्हें प्यार हो गया था. दोनों एक-दूसरे से शादी भी करना चाहते थे लेकिन अफ़सोस इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई. अब विजयता ने सालों बाद एक इंटरव्यू में कुमार गौरव से उनका रिश्ता टूटने की वजह बताई है. 

कुमार गौरव से मिलकर बर्बाद हुई जिंदगी: विजयता पंडित

विजयता ने एक चैट शो में दिए इंटरव्यू में कहा, मेरी लाइफ ट्रेजडी बन गई जब कुमार गौरव मेरी जिंदगी में आए. मेरी पूरी लाइफ उसके बाद बर्बाद हो गई. उनके पिता ने मुझे उनके साथ काम नहीं करने दिया, मेरा करियर खत्म हो गया, मैं एक अपंग व्यक्ति के जैसे रह गई, मैं क्या करती, मैंने भी उनसे प्यार किया था, कुमार गौरव ने ही मुझे पहले आई लव यू बोला था. 

संजय दत्त की बहन से करवा दी शादी

विजयता ने आगे कहा कि राजेंद्र कुमार उन्हें पसंद नहीं करते थे. वो कुमार गौरव से उनका रिश्ता नहीं होने देना चाहते थे. उन्होंने कुमार का ब्रेनवाश किया और उन्हें उनसे दूर कर दिया. मुझे जो भी फिल्में मिलीं, उनसे मुझे निकलवा दिया. परिवार वालों ने कुमार गौरव का ब्रेन वॉश किया और उनकी शादी संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से करवा दी. विजयता बोलीं,नम्रता से शादी के तीन दिन पहले कुमार गौरव ने मुझसे बात की थी और कहा था कि वो केवल मुझसे प्यार करते हैं लेकिन तीन दिन बाद मुझे मालूम चला कि नम्रता से उनकी शादी हो गई है. उन्होंने मुझे नम्रता से शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था. जब मुझे और मेरे परिवार को कुमार गौरव और नम्रता की शादी के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा झटका लगा. मेरे पेरेंट्स को शॉक लगा, मेरी मां बेहोश हो गईं. किसी को नहीं लगा था कि कुमार ऐसा करेंगे क्योंकि वो मेरे परिवार से मिलने रेगुलरली आते रहते थे. बता दें कि 1990 में विजयता की शादी सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव से हुई थी जिनकी 2015 में कैंसर से डेथ हो गई थी.विजयता और आदेश के दो बेटे हैं. इससे पहले उनकी शादी डायरेक्टर समीर मलकान से हुई थी जो कि नहीं टिकी थी.

 

