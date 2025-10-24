Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > वो सबसे चालाक लोमड़ी है…सलमान के बाद अब आमिर खान पर फूटा अभिनव कश्यप का गुस्सा, कह दी ऐसी बात

फिल्ममेकर अभिनव कश्यप इन दिनों बॉलीवुड के तीनों खान पर हमला बोल रहे हैं. सलमान और शाहरुख़ के बाद अब उनके निशाने पर आमिर खान आए हैं.

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 1:37:36 PM IST

फिल्ममेकर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) ने अब सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) पर हमला बोला है. उन्होंने एक इंटरव्यू में आमिर खान के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली है और उन्हें सबसे चालाक लोमड़ी तक कह दिया है. अभिनव ने आमिर खान के साथ काम करने के अपने अनुभव को बेहद थकाऊ बताया है. साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि वो बहुत मैनिपुलेटिव किस्म के इंसान हैं और दूसरों के काम में बहुत ही ज्यादा दखल देते हैं.

डायरेक्टर्स को डोमिनेट करते हैं आमिर: अभिनव
अभिनव ने कहा, वो सबसे ज्यादा चालाक लोमड़ी है. वो सलमान से भी छोटा है हाईट में लेकिन सबसे शातिर और मैनिपुलेटिव है, वो सबसे शातिर चोर भी है. उसने डायरेक्टर्स को डोमिनेट और मैनिपुलेट करने का ट्रेंड शुरू किया और उसके चमचे इसे फॉलो कर रहे हैं. आमिर खान इसी तरह का इंसान है, वह अहम् लोगों को रिझाकर उनकी कमियां खोजता है, पार्टियां देता है, शराब पिलाता है और खाना खिलाता है. वह शूटिंग में 25 रीटेक लेता है और उसका पहला और आखिरी टेक एक जैसा ही होता है, उसे एक्टिंग की कोई समझ नहीं है और उसकी परफॉरमेंस में भी कोई डिफ़रेंस देखने को नहीं मिलता है. अभिनव ने आमिर पर ये भी आरोप लगाए कि वो शूटिंग के दौरान फिल्ममेकिंग के हर हिस्से में घुसते हैं,चाहे वो एडिटिंग से लेकर कोई और चीज क्यों न हो. उनका परफेक्शनिजम एक ढोंग है. 

सलमान-शाहरुख़ पर भी बोल चुके हमला 
आमिर से पहले अभिनव सलमान और शाहरुख़ पर भी निशाना साध चुके हैं. सबसे पहले अभिनव ने सलमान के खिलाफ ही मोर्चा खोला था. अभिनव ने सलमान को फिल्म ‘दबंग’ में डायरेक्ट किया था. अभिनव ने सलमान के बारे में कई खुलासे किए थे. उन्होंने बताया था कि सेट पर केवल सलमान की मनमानी चलती थी. वह ओम पुरी जैसे सीनियर एक्टर के सीन के दौरान पैर नहीं छूना चाहते थे. उन्होंने ओम पुरी के अलावा भाई अरबाज़ का भी फिल्म से रोल कटवा दिया था. 

