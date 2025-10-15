अभिनव कश्यप ने सलमान खान को कहा क्रिमिनल, बोले-‘उन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा’

Salman Khan Abhinav Kashyap Fight: फिल्म ‘दबंग’ के डायरेक्टर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) ने सलमान खान (Salman Khan) के खिलाफ फिर अपना मुंह खोला है. उन्होंने भाईजान को क्रिमिनल कहा है और साथ ही उनकी अगली फिल्म ‘बैटल ऑफ़ गलवान’ में सोल्जर की भूमिका निभाने को लेकर भी निशाना साधा है. अभिनव ने कहा, एक काल्पनिक स्थिति ये भी हो सकती है कि सलमान मेरे ऊपर हमला करवाए.वो तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके चमचे परेशान हैं. इस आदमी ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा. अभिनव ने सलमान की अपकमिंग फिल्म पर भी निशाना साधा और कहा, इसके जैसा क्रिमिनल सोल्जर की भूमिका निभाएगा?

उन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा-अभिनव

अभिनव ने आगे सलमान के साथ अपने पंगे को लेकर बात की और कहा कि उन्होंने फिल्म दबंग के जरिए सुपरस्टार को बिग ब्रेक दिया. अभिनव बोले, उन्होंने मुझसे फिल्म की भीख मांगी और मैंने उन्हें दबंग के जरिए चांस दिया लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा. ये जो इन लोगों ने ज़हर डाला है न मेरे अंदर, ये ज़हर की उलटी कर रहा हूं मैं.अभिनव बोले, वो छपरी है और उसे वीर सैनानी की तरह फिल्म में रोल क्यों निभाना चाहिए?

सलमान ने बिग बॉस में बोला था हमला

ये पहला मौका नहीं है जब अभिनव ने सलमान पर हमला बोला हो, इससे पहले भी पिछले दिनों उन्होंने सलमान पर कई आरोप लगाए थे. इससे सलमान चिढ़ गए थे और उन्होंने इशारों में अभिनव पर पलटवार किया था. उन्होंने कहा था, एक और दबंग इंसान है जिसने मेरे साथ आमिर खान पर भी तंज कसा था-काम मिला क्या भाई? सलमान ने आगे अभिनव पर निशाना साधते हुए कहा था, मुझे सिर्फ इसलिए बुरा लगता है कि आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, अगर कोई आपको सलाह दे तो उसे सुनो, मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं. टैलेंटेड इंसान है, अच्छा लिखता है लेकिन उसे इसे गलत काम नहीं करने चाहिए.