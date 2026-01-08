Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > वैलेंटाइन स्पेशल बनाना हो या कोई रोमांटिक डेट नाइट का हो प्लान, ये 5 नॉटी फिल्में बनाएंगी आपका मूड

वैलेंटाइन स्पेशल बनाना हो या कोई रोमांटिक डेट नाइट का हो प्लान, ये 5 नॉटी फिल्में बनाएंगी आपका मूड

5 Naughty Films: इस वैलेंटाइन अगर आपका कोई प्लान न हो और आपको समझ न आ रहा हो कि क्या करें तो ये नॉटी फिल्में आपके लिए बेस्ट हो सकती है लेकिन गलती से भी इस घर वालों के साथ न देखें. आइए देखते हैं इनकी लिस्ट-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 8, 2026 2:16:35 PM IST

naughty movies
naughty movies


5 Naughty Films: घर पर फिल्म देखने का मजा तब और बढ़ जाता है जब आप किसी रोमांचक और थोड़ी बोल्ड फिल्म का सिलेक्शन करते हैं. कभी-कभी आप ऐसी फिल्म चाहते हैं जिसमें प्यार और इमोश्न की गहराई दिखाई जाए. ऐसे ही समय के लिए नॉटी फिल्मों की एक लिस्ट मददगार साबित होती है, चाहे आप अकेले देख रहे हों या पार्टनर के साथ और अगर इस वैलेंटाइन आपका कोई प्लान नहीं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

नॉटी फिल्म क्या होती है?

नॉटी फिल्म का मतलब ये नहीं कि फिल्म केवल बोल्ड या अश्लील है. बल्कि ये वो फिल्म होती है जिसमें इमोश्ंस और फीजिकल अटरैक्शन को कहानी में सही तरीके से दिखाया जाता है.

इन फिल्मों की कुछ खास बातें:

कहानी में रोमांस और प्यार दिखाई देता है.

किरदारों के बीच की केमिस्ट्री स्पष्ट और महसूस की जा सकती है.

ये फिल्में रिश्तों, इच्छाओं और खुद की आज़ादी जैसे विषय दिखाती हैं.

अक्सर इन फिल्मों में बड़े स्टार और आकर्षक तरीके से प्रस्तुति होती है.

5 नॉटी फिल्मों की लिस्ट

 1. Fifty Shades of Grey (2015)

ये फिल्म लिटरेचर स्टूडेंट अनास्तासिया और बिजनेसमैन क्रिश्चियन ग्रे के असामान्य रिश्ते की कहानी है. इसमें रोमांस और आकर्षण के मिश्रण को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है.

 2. 9½ Weeks (1986)

1980 के दशक की ये फिल्म मनहट्टन के आर्ट डीलर और वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज के बीच के गहरे और जुनूनी संबंध को दिखाती है. इसमें सीनिक और सेंसुअल दृश्य कहानी का हिस्सा हैं.

 3. Unfaithful (2002)

ये थ्रिलर फिल्म एक शादीशुदा महिला और एक अजनबी के बीच नाजुक और खतरनाक रिश्ते को दिखाती है. फिल्म में इन्फिडेलिटी, गिल्ट और रोमांच का मिश्रण है.

 4. Body Heat (1981)

फ्लोरिडा की गर्मी और फिल्म के पात्रों के बीच की गर्मी, दोनों को समान रूप से महसूस किया जा सकता है. इसमें पत्नी अपने पति की हत्या के लिए वकील को फंसाती है.

 5. Love (2015)

ये फिल्म पेरिस के बैकग्राउंड में दो युवा लोगों के कठिन और इमोश्नल रिश्ते को दिखाती है. आर्टहाउस शैली में बनाई गई ये फिल्म बेहद बोल्ड और विवादास्पद मानी जाती है.

ऑनलाइन सही से देखना

ये फिल्में आमतौर पर स्टोर पर नहीं मिलतीं. इसे देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना सबसे सेफ है. इन्हें देखने के लिए आप नेटफ्लिक्स, म्यूबी, या क्राइटेरियन चैनल पर ‘steamy romance’ या ‘erotic thrillers’ सेक्शन में खोजें.

  

