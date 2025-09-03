हीरोइन से बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनकर रह गईं Priya Prakash Varrier, Param Sundari में देख चौंक गए फैंस

Wink Girl Priya Varrier made appearance in Param Sundari: बॉलीवुड की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म परम सुंदरी (Param Sundari) पिछले हफ्ते ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) मुख्य भूमिकाओं में हैं। लेकिन फिल्म देखने पहुँचे दर्शकों को एक और चेहरा देखकर हैरानी हुई। यह चेहरा था विंक गर्ल प्रिया प्रकाश वारियर का, जिन्हें दर्शकों ने अचानक बैकग्राउंड में देखा।

बैकग्राउंड एक्स्ट्रा के रूप में प्रिया वारियर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ दिखता है कि प्रिया वारियर लाल और सफेद साड़ी में नजर आ रही हैं। वह एक दृश्य में चुपचाप भीड़ के बीच से गुजर रही हैं और कैमरे के ठीक पीछे, सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra) के पीछे दिखाई देती हैं। लोगों के लिए यह बड़ा सरप्राइज था क्योंकि प्रिया वारियर एक समय सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी सेंसेशन रही हैं। उनकी पहचान इतनी मज़बूत रही है कि केवल एक आँख मारने की क्लिप से वह पूरे देश की नजर में आ गई थीं। ऐसे में उन्हें परम सुंदरी (Param Sundari) में बिना किसी डायलॉग और बैकग्राउंड एक्स्ट्रा की तरह देखना फैंस के लिए चौंकाने वाला था।

सोशल मीडिया पर फीडबैक

जैसे ही यह क्लिप इंस्टाग्राम, एक्स (पहले ट्विटर) और रेडिट पर वायरल हुई, लोगों ने अलग-अलग राय देना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, “मुझे लगा कि सिर्फ मैंने ही नोटिस किया। लेकिन अच्छा लगा कि किसी और ने भी देखा और शेयर किया।” कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि केरल में सेट की गई फिल्म में एक मलयाली एक्ट्रेस को सिर्फ बैकग्राउंड रोल क्यों दिया गया। एक यूजर ने लिखा, “क्या यह ठीक है कि इतनी पॉपुलर मलयाली एक्ट्रेस को सिर्फ भीड़ में खड़ा कर दिया जाए? यह कहीं न कहीं गलत लगता है।”

कुछ दर्शकों ने यह भी अंदाजा लगाया कि शायद प्रिया का असल में कोई बड़ा रोल रहा होगा, लेकिन एडिटिंग के दौरान उसे काट दिया गया। एक ने लिखा,“एडिटिंग में अक्सर किरदार हट जाते हैं। यह इंडस्ट्री का हिस्सा है। किसी की मुश्किल घड़ी पर खुश होना ठीक नहीं।”

“वह बेहतर की हकदार थीं”

कई फैंस प्रिया वारियर को इस रूप में देखकर दुखी भी हो गए। उन्होंने लिखा, “वह इससे बेहतर की हकदार थीं। इतनी बड़ी स्टार को बैकग्राउंड में देखना अच्छा नहीं लगा।” एक ने तो यहाँ तक कहा कि जाह्नवी कपूर (Janvhi Kapoor) की जगह प्रिया को ही फिल्म की नायिका बनाना चाहिए था। उन्होंने लिखा, “जाह्नवी की जगह अगर प्रिया होतीं तो फिल्म और बेहतर लगती।” कई लोगों ने इस बात से भी सहमति जताई और कहा कि प्रिया में मुख्य भूमिका निभाने की क्षमता है।

फिल्म की कहानी

तुषार जलोटा (Tushar Jalota) के निर्देशन में बनी परम सुंदरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Mlahotra) परम सचदेव का किरदार निभा रहे हैं, जबकि जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) थेक्केपट्टू सुंदरी दामोदरन पिल्लई नाम की मलयाली लड़की बनी हैं। फिल्म एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें संस्कृतियों के टकराव और प्यार की मिठास दिखाई गई है।

प्रिया वारियर का करियर

प्रिया प्रकाश वारियर ने 2019 की मलयालम फिल्म ओरु अदार लव से एक्टिंग की शुरुआत की थी। फिल्म के एक गाने में उनकी आँख मारने की अदा ने उन्हें रातोंरात इंटरनेट स्टार बना दिया। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया और वह विंक गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। इसके बाद प्रिया ने तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया। 2023 में उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया यारियाँ 2 से। इसके अलावा वह तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अग्ली में भी नजर आ चुकी हैं। आने वाले समय में प्रिया हिंदी फिल्मों 3 मंकीज और लव हैकर्स में भी दिखाई देंगी।

फैंस की उम्मीदें

प्रिया वारियर को लेकर दर्शकों की उम्मीदें हमेशा से बड़ी रही हैं। उनकी पहली ही झलक ने उन्हें इतनी शोहरत दिलाई कि लोग उन्हें मुख्य नायिका के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें बैकग्राउंड एक्स्ट्रा के तौर पर देखना फैंस के लिए निराशाजनक रहा। हालाँकि, इंडस्ट्री में यह अक्सर होता है कि कलाकार छोटे-छोटे रोल से शुरुआत करते हैं या फिर कभी-कभी बड़े रोल एडिटिंग में हट जाते हैं। लेकिन चूँकि प्रिया पहले ही एक पॉपुलर चेहरा हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि उन्हें उनके स्तर के हिसाब से रोल मिले।