Jolly LLB 3’s : ‘भूल भुलैया’ को पीछे छोड़ एडवांस बुकिंग में आगे निकले दोनों जॉली, रिलीज से पहले कमाए इतने करोड़

Jolly LLB 3’s Advance Booking : बॉलीवुड में एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने आ रही है, जैसा की सभी को पता है कि ‘जॉली एलएलबी’ का तीसरा पार्ट आज सिनेमा घर में आग लगाने वाला है, ऐसे में फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है, एडवांस बुकिंग भी शानदार रही है.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 19, 2025 11:40:07 AM IST

Jolly LLB 3’s Early Box Office Collection Predictions : बॉलीवुड की कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा फ्रेंचाइजी ‘जॉली एलएलबी’ (Jolly LLB) एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है और इस बार खास बात ये है कि दोनों पुराने जॉली-अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ नजर आएंगे. फिल्म 19 सितंबर, शुक्रवार यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

 बुकिंग में जोश, पर रफ्तार थोड़ी धीमी

फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती आंकड़े अच्छे संकेत दे रहे हैं. ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए, ‘जॉली एलएलबी 3’ ने एडवांस बुकिंग में ₹1.89 करोड़ की कमाई कर ली है. अगर ब्लॉक सीट्स को भी शामिल करें, तो ये आंकड़ा ₹4.28 करोड़ तक पहुंच जाता है. हालांकि तुलना करें तो कुछ दूसरी बड़ी फिल्मों के मुकाबले इसकी बुकिंग की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन पिछले 24 घंटों में 130% की बढ़ोतरी ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि रिलीज तक आंकड़े और बेहतर हो सकते हैं.

पहले दिन की कमाई पर सबकी निगाहें

सिनेमाघरों में लोगों की वापसी को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ‘जॉली एलएलबी 3’ पहले दिन ₹12 से ₹17 करोड़ तक की कमाई कर सकती है. ये फिल्म एक जानी-पहचानी फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, जिसका एक वफादार दर्शक वर्ग है. ‘जॉली एलएलबी’ (2013) और ‘जॉली एलएलबी 2’ (2017) दोनों ही कम बजट में बनी थीं लेकिन मुनाफा शानदार रहा था. इस बार भी फिल्म को लेकर पॉजिटिव बज बना हुआ है.

 बजट और स्टार कास्ट 

फिल्म का आधिकारिक बजट तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ करीब ₹70 करोड़ में बनी है. इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, गजराज राव, अमृता राव और राम कपूर जैसे मंजे हुए कलाकार शामिल हैं. कोर्टरूम ड्रामा और सटायर का ये मिश्रण लोगों को एक बार फिर हंसी से लोटपोट कर सकता है.

क्या दो जॉली फिर से करेंगे कमाल?

अब देखना ये है कि क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ‘सैयारा’ जैसी ओपनिंग दे पाएगी या नहीं. लेकिन एक बात तय है- दो बेहतरीन कलाकारों की जुगलबंदी, सटीक ह्यूमर और मजबूत कहानी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ इस वीकेंड लोगों के लिए एक शानदार ऑपशन बन सकती है.

