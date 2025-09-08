बेहद दर्दनाक हुआ था इस बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस का अंत, आज भी भटकती है आत्मा, रहस्यमयी कहानी सुन थर-थर कांपेंगे आप

बॉलीवुड की कई ऐसी ऐक्ट्रेसेस हैं, जिनकी मौत के बारे में आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया कि आखिर वो कैसे मरी। ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में हम आपको यहांं बताने जा रहे हैं, जिसकी मौत आज भी एक बड़ा रहस्य है। अपनी जबरदस्त अदाकारी और बेमिसाल खूबसूरती से सभी को मदहोश कर देने वाली इस एक्ट्रेस की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी और इस सूबसूरत एक्ट्रेस के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है।

50 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जुबैदा बेगम

हम जिस एक्ट्रेस की यहां बात कर रहे है उसका नाम है “जुबैदा”, जिसपर फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म भी बनाई थी, जो साल साला 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम भी एक्ट्रेस के नाम पर ही रखा गया था। फिल्म “जुबैदा” में करिश्मा कपूर, रेखा और मनोज बाजपेयी ने अहम भूमिका निभाई थी। रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने वाली इस एक्ट्रेस का अंत बेहद दर्दनाक था और उनकी मौत एक रहस्य बन गई।

एक्ट्रेस जुबैदा बेगम की ऐसे हुई थी मौत

50 के दशक में जुबैदा अपनी अदाकारी और कातिलाना जलवों से सभी के दिलो पर राज किया था और इंडस्ट्री में अपना खूब नाम कमाया था, लेकिन एक्ट्रेस का ये सफर ज्यादा दिन नहीं चला और साल 1952 में एक्ट्रेस ने अचानक ही सभी को अलविदा कह दिया और दुनिया छोड़कर चली गई। खबरों के अनुसार एक्ट्रेस जुबैदा बेगम अपने पति हनवंत सिंह, जो की जोधपुर के राजा थे उनके साथ विमान हादसे का शिकार हो गई थीं, लेकिन कई लोगों को एक्ट्रेस की मौत की ये कहानी बिल्कुल झूठी लगती है और वो इस हादसे को सच नहीं मानते है। इसके अलावा एक्ट्रेस जुबैदा बेगम की मौत को लेकर लोगो का कहना है कि उनकी मौत के पीछे एक राज छिपा हुआ है और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जुबैदा बेगम की आत्मा आज भी उम्मैद भवन पैलेस में भटकती है

एक्ट्रेस जुबैदा बेगम की कहानी

बता दें कि एक्ट्रेस जुबैदा बेगम बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थीं और उनके घरवाले कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। खबरे हैं कि जब एक्ट्रेस को पहली फिल्म मिली थी और वो शूटिंग के लिए सेट पर गई थी, तो उनके पिता गुस्से से पागल हो गए थे और पिस्तौल लेकर फिल्म के सेट पर पहुंच भी गए थे। एक्ट्रेस जुबैदा बेगम दो शादी की थी, पहली शादी एक्ट्रेस के पिता ने अपने दोस्त के एक बेटे से कराई थी, जिससे उनका एक बेटा था, लेकिन एक्ट्रेस की ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस जुबैदा बेगम ने जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह से शादी की और इसके लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन भी करा, ताकी वो शाही परिवार का हिस्सा बन सके, दोनों की शादी काफी अच्छी और दोनों में बेहद प्यार भी था। लेकिन साल 1952 में एक विमान हादसे के दौरान दोनों ने ही अपनी जान गवां दी, लेकिन लोगों को इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है