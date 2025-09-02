Home > मनोरंजन > Salman Khan के चक्कर में कैटरीना कैफ ने इस सुपरस्टार की फिल्म को मारी थी लात…

आज के समय में हर कोई साउथ की फिल्में देखने को तरसता है. साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास आज देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया सितारों में गिने जाते हैं. 'बाहुबली' की शानदार सफलता ने उन्हें देश-विदेश में फेमस बना दिया. एक फिल्म के लिए उन्हें कैटरीना कैफ में मना कर दिया था, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 2, 2025 16:17:42 IST

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास आज देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया सितारों में गिने जाते हैं. ‘बाहुबली’ की शानदार सफलता ने उन्हें देश-विदेश में फेमस बना दिया. अब उनकी हर फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह रहता है. बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एक जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उनकी फिल्म को ठुकरा दिया- वो भी तब जब प्रभास ने उनके लिए छह महीने तक इंतजार किया.

साल 2019 में आई फिल्म ‘साहो’ प्रभास की पहली बड़ी हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी. फिल्म में श्रद्धा कपूर को लीड रोल में लिया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए पहली पसंद कोई और थी. बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कटरीना कैफ, कहा जाता है कि फिल्म के मेकर्स ने कटरीना को कास्ट करने के लिए लंबा वक्त दिया, बातचीत की, स्क्रिप्ट सुनाई, यहां तक कि प्रभास ने भी इंतजार किया. लेकिन आखिर में कटरीना ने इस ऑफर को ठुकरा दिया.

 कटरीना ने क्यों छोड़ी फिल्म?

बताया जाता है कि उस दौरान सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ की शूटिंग शुरू होने वाली थी. प्रियंका चोपड़ा के फिल्म छोड़ने के बाद सलमान को एक भरोसेमंद हीरोइन की जरूरत थी. ऐसे में कटरीना ने ‘साहो’ को छोड़ कर ‘भारत’ को चुना. हालांकि, इस पूरे मामले पर न तो प्रभास और न ही कटरीना ने कभी खुलकर कुछ कहा. लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में ये चर्चा आम रही कि कटरीना ने सलमान के लिए ये बड़ा फैसला लिया.

 फिल्म की सफलता  

जब कटरीना ने फिल्म से किनारा कर लिया, तो मेकर्स ने श्रद्धा कपूर को मौका दिया. ‘साहो’ ने बॉक्स ऑफिस पर मिलाजुला रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद करीब 149 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और हिट साबित हुई. फिल्म में चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी जैसे कई नामी चेहरे भी नजर आए.

भले ही ये किस्सा बीते कई साल पुराना हो, लेकिन जब-जब प्रभास की नई फिल्म की घोषणा होती है, तब-तब ये चर्चा फिर से ताजा हो जाती है. आखिर एक सुपरस्टार की फिल्म को ठुकराना कोई छोटा फैसला तो नहीं होता.

