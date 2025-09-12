चलती ट्रेन से कूदी बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा! अस्पताल में भर्ती, खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताई हालत

Karishma Sharma Train Accident: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा (Karishma Sharma) हादसे का शिकार हो गई हैं. करिश्मा शर्मा चलती ट्रेन से कूदने की वजह से गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. करिश्मा शर्मा के साथ क्या हुआ, इस बात की जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताई है. करिश्मा ने पोस्ट कर बताया है कि वह मुंबई की लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रही थीं और इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गईं. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने के लिए भी कहा है.

चलती ट्रेन से कूदी बॉलीवुड एक्ट्रेस

प्यार का पंचनामा और रागिनी MMS जैसी फिल्मों से नाम कमाने वालीं एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा (Karishma Sharma Accident) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में अपने संग हुए हादसे के बारे में बताया है. एक्ट्रेस ने बताया, कल चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जाते समय में उन्होंने साड़ी पहनकर ट्रेन में जाने का फैसला किया. साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ीं, उसने स्पीड पकड़ ली. उन्होंने देखा उनके दोस्त नहीं चढ़ पाए हैं. तब डरकर वह चलती ट्रेन से कूद गईं और पीठ के बल बाहर गिर गईं. जिसकी वजह से उन्हें पीठ और सिर पर चोट आई है.

बुरी तरह घायल हुईं करिश्मा शर्मा

करिश्मा शर्मा (Karishma Sharma Instagram) ने अपने पोस्ट में बताया, उन्हें पीठ पर चोट आई है, सिर सूज गया है और पूरी बॉडी पर निशान हैं. डॉक्टर ने MRI की सलाह दी है और ऑब्जरवेशन में रखा है जिससे पता चल सके कि सिर पर आई चोट गंभीर तो नहीं है. एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें बीते दिन से दर्द हो रहा है, लेकिन मजबूत बनी हुई हैं. इतना ही नहीं, करिश्मा ने अपने पोस्ट में आगे लोगों और फैंस से उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना और प्यार भेजने के लिए कहा है.

करिश्मा की दोस्त का पोस्ट भी वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा की दोस्त ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. साथ ही लिखा है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि करिश्मा के साथ ऐसा हुआ है. मेरी दोस्त ट्रेन से गिर गई. उसे कुछ भी याद नहीं. हमें वह जमीन पर गिरी मिली और तुरंत उसे अस्पताल लाए हैं. बता दें, एक्ट्रेस की दोस्त ने उनकी अस्पताल से फोटो भी शेयर की है और उनकी हालत के बारे में बताया है.