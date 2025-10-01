13 साल से नहीं दी कोई हिट फिल्म, फिर भी 7790 करोड़ की मालकिन है ये एक्ट्रेस, दीपिका, आलिया-प्रियंका सब फेल
By: Ananya verma | Published: October 1, 2025 8:54:26 PM IST

Juhi Chawla, Richest Actress of Bollywood Industry: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में खुलासा हुआ है कि भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस कोई नई स्टार नहीं, बल्कि 90 के दशक की सुपरहिट हीरोइन जूही चावला हैं।

जूही चावला की कुल संपत्ति करीब 7790 करोड़ रुपये (लगभग 880 मिलियन डॉलर) बताई गई है। इससे वह न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया की सबसे अमीर एक्ट्रेसेस में भी शामिल हो गई हैं।

फिल्मों से ज्यादा बिज़नेस से कमाई

जूही अब फिल्मों में कम काम करती हैं। 2010 के बाद से उन्होंने सिर्फ कुछ खास फिल्मों में ही काम किया, जैसे गुलाब गैंग, चक एंड डस्टर, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और शर्माजी नमकीन। उनकी आखिरी हिट फिल्म सन ऑफ सरदार (2012) थी।

असल में जूही की दौलत फिल्मों से नहीं बल्कि बिज़नेस से आती है। उनके पति जय मेहता बड़े कारोबारी हैं और दोनों मिलकर कई कंपनियाँ चलाते हैं। इसके अलावा वे शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम्स से भी जुड़े हुए हैं।

बाकी एक्ट्रेसेस से आगे

लोग सोचते हैं कि दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या ऐश्वर्या राय सबसे अमीर होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि जूही चावला उनसे कई गुना ज्यादा अमीर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐश्वर्या राय की संपत्ति करीब 880 करोड़ रुपये है, जबकि जूही की संपत्ति 7790 करोड़ रुपये है।

हुरुन रिच लिस्ट क्या है?

यह सूची हर साल हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाता है। इसमें देश के सबसे अमीर लोगों के नाम शामिल होते हैं। इस बार भी मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान बने हैं। वहीं फिल्मों की दुनिया में सबसे अमीर का खिताब जूही चावला ने हासिल किया।

 नतीजा: जूही चावला अब फिल्मों में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन सही बिज़नेस और निवेश की वजह से वह भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री बन गई हैं।

