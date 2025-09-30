बॉलीवुड के मिस्टर रियलएस्टेट, Pankaj Tripathi बने 10.85 करोड़ की संपत्ति के मालिक खरीदा मुंबई में अपना आशियाना

Bollywood Actor Pankaj Tripathi: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi)ने हाल ही में मुंबई में दो नए अपार्टमेंट खरीदे हैं। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत करीब 10.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रजिस्ट्री के दस्तावेजों के अनुसार, यह पूँजी उन्होंने अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी के साथ मिलकर किया है।

सबसे बड़ा अपार्टमेंट, जिसकी कीमत 9.98 करोड़ रुपये है, अंधेरी वेस्ट के सीब्लिस बिल्डिंग में खरीदा गया है। यह अपार्टमेंट पंकज त्रिपाठी और उनकी बेटी आशी ने मिलित रूप से खरीदा है। दस्तावेज़ों के अनुसार, इस घर में 188.22 वर्ग मीटर (लगभग 2026 वर्ग फुट) का कारपेट एरिया और 32.14 वर्ग मीटर (लगभग 346 वर्ग फुट) की बालकनी है। इसके साथ ही इस डील में तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं।

इसके अलावा, उनकी पत्नी मृदुला और बेटी आशी ने एक और अपार्टमेंट खरीदा है, जो कंधीवली वेस्ट के आशापुरा हेरिटेज में स्थित है। इस घर की कीमत 87 लाख रुपये है और इसमें 39.48 वर्ग मीटर (लगभग 425 वर्ग फुट) का कारपेट एरिया है।

यह पहली बार नहीं है जब पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में संपत्ति खरीदी हो। साल 2019 में उन्होंने मुंबई के माध आइलैंड में अपना सी-फेसिंग घर लिया था। यह घर एक पुराना गांव जैसे अंदाज में बना है। यहां हरा-भरा बड़ा बगीचा है, जिसमें आम और कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। पंकज त्रिपाठी अक्सर यहां पक्षियों को देखते हैं या अपनी बेटी के साथ फुटबॉल खेलते हैं। घर में एक मिट्टी का चूल्हा भी है, जिस पर परिवार कभी-कभी खाना बनाता है। इस घर का नाम पंकज ने ‘रूप कथा’ रखा है, जिसका अर्थ होता है “परी कथा“। उनके पड़ोसी टीवी के जाने-माने कलाकार अर्चना पूरण सिंह और परमीत सेठी हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में बताया कि उन्होंने पिछले एक साल से कोई नई फिल्म साइन नहीं की है। उन्होंने कहा कि वे इस समय अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मन पर ध्यान दे रहे हैं। उनके अनुसार, वे हर दिन लगभग 2.5 से 3 घंटे जिम में बिताते हैं और हफ्ते में छह दिन वर्कआउट करते हैं। इसी वजह से वे अब पहले से ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं।

पंकज ने यह भी बताया किया कि इस दौरान उन्हें अपने गांव लौटने और विदेश यात्रा करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि यह एक्सपीरीयंस उनके लिए बेहद सुकूनभरा रहा और उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिला।

एक्टर को आखिरी बार अनुराग बसु की फिल्म ‘मेट्रो इन डिनो’ में देखा गया था। फिलहाल वे चर्चित वेब सीरीज़ मिर्जापुर कि पर्दे पर उतरने वाली ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ पर, जिसकि वह शूटिंग कर रहे हैं।