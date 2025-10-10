चांद से भी ज्यादा चमका गिफ्ट…! करवाचौथ पर Govinda ने सुनीता को दिया खास गिफ्ट, एक्ट्रेस ने किया फ्लॉन्ट
Sunita Ahuja Karwa Chauth Gift 2025 : करवा चौथ पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा से मिला खास गिफ्ट सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट किया. इससे उनके रिश्ते में दरार की अफवाहों पर भी विराम लग गया.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 10, 2025 8:51:12 PM IST

Sunita Ahuja Karwa Chauth Gift 2025 : करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और सज-धज कर चांद का इंतजार करती हैं. आज के खास दिन पर आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी दुनिया के सितारे भी पीछे नहीं रहते. खासकर जब बात गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की हो, तो फैंस उनके त्योहार मनाने के अंदाज को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं.

गोविंदा और सुनीता बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल्स में से एक हैं. हर साल करवा चौथ के मौके पर गोविंदा अपनी पत्नी को खास तोहफा देते हैं. इस बार भी उन्होंने सुनीता को एक शानदार गिफ्ट दिया है, जिसे सुनीता ने बड़े प्यार से सोशल मीडिया पर दिखाया. उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वो एक भारी सोने के गहने का सेट पहने नजर आईं.

 सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट किया गहना

सुनीता आहूजा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा – “सोना कितना सोना है..” साथ ही उन्होंने गोविंदा को टैग करते हुए लिखा, “मेरा करवा चौथ गिफ्ट आ गया.” उनकी इस पोस्ट पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया और कमेंट्स में उनकी तारीफ की.

 अफवाहों पर लगाई लगाम

बीते कुछ समय से गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं. कहा जा रहा था कि दोनों के बीच अनबन चल रही है और बात तलाक तक पहुंच गई है. यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुनीता ने तलाक की अर्जी भी दी है. हालांकि, गोविंदा के वकील ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया था.

 एक साथ दिखे त्योहारों में

इन अफवाहों के बीच गणपति उत्सव के दौरान दोनों को एक साथ देखा गया था. अब करवा चौथ के मौके पर सुनीता की पोस्ट ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि गोविंदा और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक है. उनका प्यार और साथ पहले की तरह मजबूत है.

करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती और प्यार का प्रतीक है. गोविंदा और सुनीता की जोड़ी ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि सही रिश्ते वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं.

