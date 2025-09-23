इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा

इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा

The Great Indian Kapil Show : शूटिंग के बीच अचानक गायब हो गए खिलाड़ी कुमार – 20 लाख लेने कहां गए थे? कपिल के शो में किया चौंकाने वाला खुलासा!

By: sanskritij jaipuria | Published: September 23, 2025 3:06:44 PM IST

इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा

The Great Indian Kapil Show : बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 की शानदार सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी नजर आए और ये जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई है. इसी खुशी को बांटने के लिए अक्षय पहुंचे ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के आखिरी एपिसोड में, जहां उन्होंने न सिर्फ मस्ती की बल्कि अपने करियर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी शेयर किए.

शो के दौरान अक्षय कुमार ने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर शो की ऑडियंस, नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह तक हंसी रोक नहीं पाए. अक्षय ने बताया कि एक बार फिल्म मुझसे शादी करोगीकी शूटिंग के दौरान वो अचानक सेट से गायब हो गए थे. उन्होंने बताया, “हम फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे और तभी मुझे एक शादी में परफॉर्म करने का ऑफर आया. वे मुझे इसके लिए 20 लाख रुपये दे रहे थे. मैं जानता था कि अगर मैं फराह खान से शूटिंग छोड़ने की इजाजत मांगता, तो वो मना कर देतीं.

सलमान खान आए और अक्षय ने बनाया मौका

अक्षय ने कहा, “जैसे ही सलमान सेट पर पहुंचे, मैंने तुरंत फराह से कहा कि अब आप सलमान के शॉट्स ले लीजिए, मैं थोड़ा थक गया हूं. फराह ने मुझे आराम करने भेज दिया और मैं वैनिटी वैन की जगह सीधे बाइक पर बैठकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ एयरपोर्ट की ओर निकल गया. वहां जाकर शादी में परफॉर्म किया, चेक लिया और वापस शूट पर आ गयाकिसी को पता भी नहीं चला.

इस कहानी को सुनकर कपिल और बाकी सभी मेहमान ठहाके लगाने लगे. अक्षय की टाइम मैनेजमेंट स्किल और उनका ह्यूमर शो में खूब सराहा गया.

कपिल शर्मा शो का फिनाले

एपिसोड ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शोके तीसरे सीजन का फिनाले था. शो के आखिरी एपिसोड को खास बनाने के लिए अक्षय कुमार को बुलाया गया था और उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया. पूरी कास्ट के साथ उन्होंने खूब मस्ती की, हंसी के फव्वारे छोड़े और अपने चुलबुले अंदाज से शो को यादगार बना दिया.

अक्षय का य किस्सा एक बार फिर साबित करता है कि सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक असली ‘खिलाड़ी’ हैं!

Tags: Akshay Kumarakshay kumar filmsentertainment newsthe kapil sharma show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा
इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा
इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा
इस सुपरस्टार ने शूटिंग के बीच लगाया तिगड़म – कुछ ही घंटों के ब्रेक में कमाए 20 लाख, खुद किया खुलासा