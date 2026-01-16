पत्नी के बर्थडे से पहले धमाल! बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना ने रखी ग्रैंड पार्टी, अशनूर-अभिषेक ने फ्लोर पर लगाई आग…

Gaurav Khanna Wife Pre Birthday Bash: टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के जन्मदिन से एक बड़ी पार्टी रखी. एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला का 18 जनवरी की जन्मदिन है. बीती रात आयोजित प्री-बर्थडे बैश में ‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट शामिल हुए और जनकर मस्ती की.

गौरव खन्ना ने किया डांस

गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा चमोला के बर्थडे के लिए भव्य पार्टी का आयोजन किया. इस दौरान दोनों मैचिंग कलर के आउटफिट पहने हुए नजर आए. केक कटिग के बाद गौरव खन्ना ने स्पेशल डांस परफॉर्मेंस दी. इस दौरान आकांक्षा ने पैपराजी को भी केक खिलासा. पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पार्टी में पहुंचे बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट

आकांक्षा चमोला के प्री-बर्थडे बैश में आवेज दरबार ने अपनी मां के साथ शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपने मां के साथ पैपराजी को कई पोज दिए. अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे भी पार्टी का खूब मजा लेते नजर आए.

अशनूर कौर का बोल्ड अंदाज

‘बिग बॉस सीजन 19’ की प्रतिभागी अशनूर कौर ने भी अपने बोल्ड अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया. वह ब्लैक कलर की स्टाइलिश ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अभिषेक बजाज के साथ जमकर डांस किया.