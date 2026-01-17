कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

Bigg Boss 19 Fame Farhana Bhatt: बिग बॉस 19 को खत्म हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. लेकिन, फरहाना भट्ट अब भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इसका कारण है उनका बिना कुछ समझे रिएक्ट कर देना. वह कुछ भी बिना सोचें समझें कह देती हैं. हाल ही में अमाल मलिक के संग फरहाना की दोस्ती हो गई थी. लेकिन अब फिर से दोनों की दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुई है. जिसके कारण अमाल मलिक चर्चा में आ गए हैं.
फरहाना भट्ट-अमाल मलिक
दरअसल, हाल ही में फरहाना की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं. एक्ट्रेस एक इवेंट में शामिल हुई थीं. इसी दौरान किसी ने चिल्लाकर कहा,’फरहाना, अमाल मलिक तू है कौन? यह सुन फरहाना जोर से हंसने लगीं. फरहाना की इस हरकत को देख लोगों का गुस्सा उनपर फूट पड़ा है. लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले फरहाना ने अमाल को दोस्त माना था और अब उनपर हंस रही हैं.
This is @Farrhana_bhatt for you.
Jaise idol waise fans🤡
Instead of taking a stand for her so-called friend, she laughed and joined in mocking him in front of the audience. Waah🙄
She should be ashamed of her behaviour and her words, both inside and outside BB.#AmaalMallik𓃵 pic.twitter.com/z1qJOjliBn
फरहाना भट्ट ने सलमान खान के बारे में क्या कहा?
इस बीच, फरहाना भट्ट ने यह भी कहा कि सलमान खान. उन्होंने बताया कि वह बिग बॉस 19 के खत्म होने के बाद से सलमान खान से नहीं मिली हैं. फरहाना ने कहा कि ग्रैंड फिनाले के बाद से उनका सलमान खान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सलमान खान से मिलना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि शायद सलमान उनसे मिलना नहीं चाहते.
फरहाना ने आगे कहा कि सलमान खान पूरे सीजन में उनसे परेशान दिखे और शायद उन्हें उनकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आई. फरहाना ने यह भी कहा कि सलमान को उनकी कई बातें पसंद नहीं आईं.