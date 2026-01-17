Home > मनोरंजन > Bigg boss > कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

Bigg Boss 19 Fame Farhana Bhatt: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फरहाना ने हाल ही में अमाल मलिक को अपना दोस्त बताया था. लेकिन, अब वह सरेआम उनकी खिल्ली उड़ाती नजर आ रही हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 17, 2026 1:03:22 PM IST

कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!


Bigg Boss 19 Fame Farhana Bhatt: बिग बॉस 19 को खत्म हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. लेकिन, फरहाना भट्ट अब भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इसका कारण है उनका बिना कुछ समझे रिएक्ट कर देना. वह कुछ भी बिना सोचें समझें कह देती हैं. हाल ही में अमाल मलिक के संग फरहाना की दोस्ती हो गई थी. लेकिन अब फिर से दोनों की दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुई है. जिसके कारण अमाल मलिक चर्चा में आ गए हैं. 

You Might Be Interested In

फरहाना भट्ट-अमाल मलिक 

दरअसल, हाल ही में फरहाना की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं. एक्ट्रेस एक इवेंट में शामिल हुई थीं. इसी दौरान किसी ने चिल्लाकर कहा,’फरहाना, अमाल मलिक तू है कौन? यह सुन फरहाना जोर से हंसने लगीं. फरहाना की इस हरकत को देख लोगों का गुस्सा उनपर फूट पड़ा है. लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले फरहाना ने अमाल को दोस्त माना था और अब उनपर हंस रही हैं. 

फरहाना भट्ट ने सलमान खान के बारे में क्या कहा?

इस बीच, फरहाना भट्ट ने यह भी कहा कि सलमान खान. उन्होंने बताया कि वह बिग बॉस 19 के खत्म होने के बाद से सलमान खान से नहीं मिली हैं. फरहाना ने कहा कि ग्रैंड फिनाले के बाद से उनका सलमान खान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सलमान खान से मिलना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि शायद सलमान उनसे मिलना नहीं चाहते.
फरहाना ने आगे कहा कि सलमान खान पूरे सीजन में उनसे परेशान दिखे और शायद उन्हें उनकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आई. फरहाना ने यह भी कहा कि सलमान को उनकी कई बातें पसंद नहीं आईं.  

You Might Be Interested In
Tags: Amaal Malikbigg boss 19farhana bhatt
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026
कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!
कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!
कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!
कल दोस्त, आज मजाक! अमाल मलिक का नाम सुन फरहाना भट्ट की निकली हंसी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका!