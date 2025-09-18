काम और नाम के लिए क्या-क्या कर रही यह एक्ट्रेस, कैमरे के सामने झुककर दिखाया बदन!

Yamini Malhotra Bold Video: बिग बॉस सीजन 19 में हर दिन नया ड्रामा और बवाल देखने को मिल रहा है. लेकिन, आज हम यहां इस सीजन की नहीं, बल्कि पिछले सीजन की एक कंटेस्टेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं. जी हां, सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) के सीजन 18 में कई सेलेब्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों ने हिस्सा लिया था. इन्हीं में से एक यामिनी मल्होत्रा (Yamini Malhotra) भी थीं. यामिनी मल्होत्रा ने बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. जिसके बाद एक्ट्रेस घर-घर में पॉपुलर हो गई थीं. हालांकि, इस पॉपुलैरिटी का यामिनी को कुछ फायदा नहीं हुआ और उन्हें आज भी फिल्मी दुनिया में काम के लिए तरसना पड़ रहा है.

बोल्ड वीडियो से इंटरनेट पर बटोरती हैं लाइमलाइट

यामिनी मल्होत्रा (Yamini Malhotra Instagram) सिल्वर स्क्रीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर आती हैं. एक्ट्रेस कभी फोटोज में अपना हुस्न दिखाती हैं, तो कभी वीडियो से बेबाक अवतार से लाइमलाइट बटोरती हैं. इस वजह से यामिनी की इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन-फॉलोइंग हो गई है और उनकी हर पोस्ट वायरल होती है. हाल में भी यामिनी की एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वह कैमरा के सामने झुककर ऐसा कुछ कर रही हैं जिसे देख एक पल के लिए आप भी अपनी नजरें फेर लेंगे.

वायरल वीडियो में यामिनी मल्होत्रा (Yamini Malhotra Video) ब्राउन कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी और गोल्डन ब्लाउज में नजर आ रही हैं. जहां वह पहली ही झलक में बिंदी लगाने के बहाने यामिनी कैमरा के सामने इतना झुक जाती हैं कि उनका क्लीवेज क्या प्राइवेट पार्ट भी झलकने लगता है. इसके बाद यामिनी हाथों में चूड़ियां पहनती हैं और फिर अपनी अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस सिर्फ तैयार हो रही हैं और बता रही हैं कि मिनी ड्रेस में सिर्फ गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है और बीवी साड़ी में. इसके बाद वह अपनी वीडियो कमरे से निकलकर छत पर खत्म करती हैं. जहां एक बार फिर वह कैमरा के करीब आकर अपने हुस्न का जाम छलकाती नजर आती हैं.

कौन हैं यामिनी मल्होत्रा?

यामिनी मल्होत्रा (Yamini Malhotra Movies) सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस नहीं हैं. वह एक एक्ट्रेस भी हैं और कई फिल्मों-टीवी शोज में अपनी अदाकारी दिखा चुकी हैं. यामिनी ने अपने करियर में मैं तेरी तू मेरा, दिल होना चांदा जवान और तेलुगु फिल्म Chuttalabbai में भी काम किया है.

फिल्मों के अलावा यामिनी कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. मॉडलिंग से करियर शुरू करने वालीं यामिनी ने खुद की पहचान एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में बनाई है.