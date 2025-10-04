Bigg Boss 19: सलमान की फटकार से फूट-फूटकर रोए मृदुल, कुनिका पर खूब बरसे भाईजान

Bigg Boss 19 Latest Episode: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में इस बार सलमान खान (Salman Khan) का गुस्सा भी देखने को मिला और इमोशनल पल भी. एपिसोड की शुरुआत सलमान ने मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) से की. उन्होंने मृदुल के घर के अंदर के व्यवहार पर सवाल उठाए. सलमान ने साफ कहा कि मृदुल का सोचना गलत है कि लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं. इतना सुनते ही मृदुल की आंखें भर आईं और वो रो पड़े. उन्होंने बताया कि बाहर से मनवीर गुर्जर ने उन्हें सलाह दी थी कि जैसे हो वैसे ही रहना. सलमान ने मृदुल को समझाते हुए नीलम और तान्या की भी तारीफ की कि दोनों बिना गाली-गलौज किए गेम खेल रही हैं.

इसके बाद सलमान ने सभी घरवालों से कहा कि मृदुल के बारे में एक-एक लाइन बोलें. मृदुल यह सुनकर और भी ज्यादा इमोशनल हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे. सलमान ने उन्हें ढांढस बंधाया.

नेहल पर भी कसा तंज

फिर बारी आई तान्या और नेहल की. सलमान ने नेहल से उनकी पढ़ाई और प्रोफेशन के बारे में पूछा. नेहल ने बताया कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आर्टिस्ट भी हैं. उन्होंने कहा कि वो पेजेंट जीत चुकी हैं और 2 वेब सीरीज में काम भी किया है, जिनमें से एक अभी रिलीज नहीं हुई. सलमान ने साफ कहा कि नेहल को तान्या से जलन है और वो उनसे इनसिक्योर हैं. हालांकि, नेहल ने इसे मानने से इंकार कर दिया.

पहली बार कुनिका की लगाई सलमान ने क्लास

इसके बाद, कुनिका सदानंद की बारी आई. सलमान ने उनके कुछ शब्दों और बर्ताव पर सवाल खड़े किए. खासकर “सुरसुरी” शब्द के इस्तेमाल को उन्होंने गलत बताया. मगर, कुनिका अपनी बात पर अड़ी रहीं. इस दौरान अमाल भी कुनिका की बात से नाराज हो गए और खड़े होकर आपत्ति जताई. सलमान ने बीच-बचाव किया और अमाल को शांत करवाया.