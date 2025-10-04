Bigg Boss 19 : ‘फसाद की जड़’ कहकर, सलमान खान ने ‘वीकेंड का वार’ पर इस कंटेस्टेंट को जमकर लताड़ा

Bigg Boss 19 : टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अपने छठे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ ये और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है. लोगों में इस शो को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच हो रही तनातनी, बहस और गुटबाजी ने शो को एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया है. यही वजह है कि हर कोई बेसब्री से ‘वीकेंड का वार’ का इंतजार कर रहा है, ताकि देखा जा सके कि सलमान खान इस बार घरवालों की कौन-कौन सी क्लास लगाने वाले हैं.

‘वीकेंड का वार’ का प्रोमो आया सामने

हाल ही में ‘बिग बॉस 19’ के ‘वीकेंड का वार’ का प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसने लोगों की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. इस प्रोमो में सलमान खान बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, खासकर घर की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद पर. जहां एक तरफ सलमान कंटेस्टेंट्स से तीखे सवाल करते दिखे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कुनिका को उनके बर्ताव के लिए सख्त फटकार भी लगाई.

अमाल की बात पर भड़के सलमान

प्रोमो में दिखाया गया कि सलमान खान, अमाल से सवाल करते हैं कि उन्होंने अशनूर और अभिषेक को लेकर क्या कहा. इस पर अमाल ने जवाब दिया, ‘अशनूर के बारे में कुछ बोलो तो अभिषेक बजाज को सुरसुरी लग जाती है’ इस बयान के बाद माहौल गर्म हो गया. लेकिन मामला तब और बिगड़ा जब कुनिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

कुनिका को कहा ‘फसाद की जड़’

कुनिका सदानंद ने अमाल की बात का सपोर्ट करते हुए कहा, ‘नहीं-नहीं, बजाज को नहीं… उसमें सुरसुरी है बहुत ज्यादा.’ बस फिर क्या था, सलमान खान का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने तीखे लहजे में कुनिका को जवाब देते हुए कहा, ‘अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है.’ कुनिका ने खुद को बचाने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने अशनूर के बारे में कुछ नहीं कहा. लेकिन सलमान ने दो टूक शब्दों में कहा, ‘आप बार-बार अपनी गलती को दोहरा रही हैं. अपनी मच्योरिटी का थोड़ा तो ख्याल रखिए.’

इसके बाद जो सलमान ने कहा, उससे सभी हैरान रह गए. उन्होंने कुनिका को ‘पूरे फसाद की जड़’ करार दिया और ये भी कहा कि ये पूरी तरह से सच है. जब कुनिका अपनी बात रखना चाहती थीं, तब भी सलमान ने उन्हें रोक दिया और बात को वहीं खत्म कर दिया.

फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट

इस प्रोमो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है. फैंस को अब ‘वीकेंड का वार’ का बेसब्री से इंतजार है. हर कोई जानना चाहता है कि सलमान खान इस बार और किन-किन कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं और क्या इस वॉर के बाद घर का माहौल बदलेगा या और बिगड़ेगा.

