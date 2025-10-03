Bigg Boss 19: तू-तू-मैं-मैं में लिमिट भूले अभिषेक बजाज, फरहाना से कह दी बड़ी बात! तान्या मित्तल ने नई तरह से झाड़ी रईसी

Bigg Boss 19 Written Updates: बिग बॉस सीजन 19 में हर दिन ऑडियंस को बवाल और धमाल देखने के लिए मिल रहा है. बिग बॉस के घर में कैमरों के सामने कभी तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अपनी रईसी झाड़ती नजर आती हैं, तो कभी फरहाना (Farhana Bhatt) की चीखने-चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं. तो वहीं, अभिषेक बजाज भी गुस्से में कई बार लिमिट पार कर जाते हैं. कमाल की बात है कि बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में यह सब देखने के लिए मिला है. जी हां, कैप्टेंसी टास्क के बाद अभिषेक बजाज और फरहाना भट्ट में भयंकर तू-तू-मैं-मैं देखने को मिलती है.

अभिषेक बजाज ने क्रॉस कर दी लिमिट!

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के बाद अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) और अशनूर (Ashnoor Kaur) बैठकर बातें कर रहे होते हैं. तभी फरहाना आती हैं और अभिषेक को बर्तन धोने के लिए कहती हैं. इस बात के बाद अभिषेक अपना गुस्सा दिखाते हैं और दोनों के बीच बहसबाजी हो जाती है. अभिषेक और फरहाना की बहस में अशनूर भी कूद पड़ती हैं. झगड़ा इतना लंबा बढ़ जाता है कि अभिषेक अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हुए फरहाना को नौकरानी भी कह देते हैं.

तान्या मित्तल ने फिर दिखाई अपनी रईसी

जीशान कादरी लेटेस्ट एपिसोड में तान्या (Tanya Mittal Bigg Boss) के इलेक्ट्रिक ब्रश पर कमेंट करते हैं कि इसमें खुद घूमने वाला फीचर नहीं है. तब तान्या जवाब में कहती हैं कि यहां वह खुद ब्रश पर पेस्ट लगा रही हैं, जो वह अपने घर पर नहीं करती हैं. इतना ही नहीं, अगले दिन की सुबह तान्या एक बार फिर गार्डन एरिया में नजर आती हैं. वहां तान्या, नीलम, शहबाज और जीशान बैठकर बातें करते हैं और मस्ती में कहते हैं कि तान्या को लग रहा है कि उसने जीशान और नीलम को अपने काम करवाने के लिए रखा है. इसके बाद तान्या अकेले बैठकर खुद से बातें करती हैं और रईसी झाड़ती नजर आती हैं कि उन्हें लड़ना इसलिए नहीं आता, क्योंकि इसके लिए भी उन्होंने अलग लोग रखे हैं.

टूटेगी तान्या और अमल की दोस्ती?

तान्या मित्तल और अमल के बीच बिग बॉस के घर में एक केमेस्ट्री देखने को मिल रही है. हालांकि, यह केमेस्ट्री वन साइडेड है और वह भी तान्या की तरफ से. लेटेस्ट एपिसोड में रात के समय नेहल, फरहाना और अमल बैठकर बात करेंगे. यह नजारा तान्या को बुरा लग जाएगा और वह नीलम से अपने दिल की बात करते हुए कहेंगी कि वह अब अमल से दूरी रहेंगी. इतना ही नहीं, वह कहती हैं तान्या और उनकी दोस्ती खत्म.