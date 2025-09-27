विदेश में नोट उड़ा रही थी Tanya Mittal, इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा बिग बॉस कंटेस्टेंट का ये Video; लोग बोले- ये तो अंबानी…

Tanya Mittal Video Viral: तान्या मित्तल (Tanya Mittal) का नाम इस समय पूरे देश में लिया जा रहा है. जिसके बारे में कुछ महीने पहले तक किसी को नहीं पता था, आज वह पूरे देश में मशहूर हो चुकी है. सलमान खान (Salman Khan) के शो बिग बॉस (Bigg Boss 19) सीजन 19 में आने के बाद से उनकी चर्चा हर कोई कर रहा है. इन दिनों तान्या मित्तल का नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा है. उनकी हर दिन कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. बिग बॉस के घर में वह कई बार अपने रईसी के किस्से सुना चुकी है. जिसे लेकर वह बाहर ट्रोल भी हो चुकी है. कई घरवाले भी उनका मजाक उड़ाते नजर आ चुके हैं. इस बीच आज हम उनके उस वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वह विदेश में जाकर नोट उड़ाती हुई नजर आ रही हैं.

तान्या मित्तल ने विदेश में उड़ाए नोट

तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में अपनी रईशी जिंदगी में कई किस्से सुना चुकी हैं. उन्होंने बताया कि- वह सिर्फ बकलावा खाने दुबई जाती है, वह घर पर कोई काम नहीं करती, वह घर स्वर्ग जैसा है, वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को गाड़ी भी गिफ्ट कर चुकी हैं और उनका हर किसी चीज का बिजनेस है. तान्या की ये बाते सुनकर घरवालों के साथ बाहरवाले दर्शक भी उनका खूब मजाक बनाते हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन उनके मीम वायरल होते रहते हैं. हाल ही में तान्या मित्तल के एक फैन पेज ने उनका एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है.







बीच सड़क तान्या मित्तल ने किया डांस

वायरल वीडियो में तान्या मित्तल मलेशिया में एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वह सड़क पर एक म्यूजिक बैंड को परफॉर्म करते देख रही है. वीडियो में तान्या कहती हैं कि- आप एक अच्छा गाना गाएंगे तो आपको और पैसे दूंगी. यह सुनकर बैंड एक अच्छा बॉलीवुड गाना बोले चूड़ियां गाना गाना शुरू करती है. जिसके बाद तान्या मित्तल हूटिंग करने लग जाती हैं. वीडियो में तान्या मित्तल डांस करते हुए भी नजर आ रही हैं. इसके बाद वह बैंड को पैसे भी देती हैं. बिग बॉस की कीन यानी कि तान्या मित्तल इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं. हालांकि कई बार वह मजाक का पात्र भी बन जाती हैं.