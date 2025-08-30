Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: कौन है इस सीजन का सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट? जिसने फैंस को 4 दिन में 4 साल का मजा दिला दिया

Bigg Boss Entertainment Queen: बिग बॉस 19 के पहले हफ्ते में ही एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसने सबको इतना एंटरटेन किया कि लोगों के पेट में हंसते-हंसते दर्द हो गया। उनकी ओवरएक्टिंग और फनी एक्ट्स सोशल मीडिया पर छा गए। दर्शकों ने उन्हें शो का एंटरटेनमेंट पैकेज बताया है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 30, 2025 19:06:20 IST

Most Entertaining Contestant Of BB 19: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) ने अपनी शुरुआत से ही मनोरंजन का स्तर बढ़ा दिया है। शो के शुरुआती दिनों में, कई कंटेस्टेंट अपनी पर्सनालिटी दिखाने को बेकरार थे, लेकिन उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने सबको शो के पहले हफ्ते में ही खूब एंटरटेन किया। इतने सारे कंटेस्टेंट हैं लेकिन उनमें से एक हैं तान्या मित्तल (Tanya Mittal), जिन्होंने अपने बयानों से ही खुद को एंटरटेनमेंट क्वीन का दर्जा दिलवा दिया है।

शुरुआत में तो कुछ दर्शकों को उनका छुई-मुई अंदाज और ओवर-एक्टिंग पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब उन्होंने जिस अंदाज से गार्डन एरिया में झाड़ू मारा, उन्होंने पूरे घर को और दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। इस मोमेंट ने उन्हें, कुछ ही दिनों में ही, बिग बॉस का असली मनोरंजन स्टार बना दिया।

यूजर्स हुए दीवाने 

सोशल मीडिया पर लोग लगातार तान्या के दीवाने होते जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसने और अमाल ने चार दिन में चार साल का एंटरटेनमेंट दे दिया है, तो वहीं दूसरे ने कहा, इसके साथ जो भी गलत हो, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। एक और यूजर ने तो ये तक कह दिया कि “यह कंटेस्टेंट सीजन के लास्ट तक जरूर रहेगी, इसे बिग बॉस नहीं जाने देंगे।”

टीआरपी किंग बनीं तान्या

तान्या की इस छाप ने इस रियलिटी सीजन को एक नया रंग दे दिया है। जहां घर के बाकी कंटेस्टेंट शांत या संयमित टिकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं तान्या की खुली लैंग्वेज और आत्मविश्वास ने इस सीजन को चार चांद लगा दिए हैं। लगातार ट्रोल्स के बावजूद तान्या टीआरपी किंग बन चुकी हैं और दर्शकों का प्यार उन्हें शो में आगे बढ़ने में और भी सपोर्ट कर रहा है।

Bigg Boss 19 : पहले ‘वीकेंड के वार’ पर Salman Khan ने ली तान्या मित्तल की क्लास, इस कंटेस्टेंट पर भी बरसा कहर

