Bigg Boss 19: Tanya Mittal का खुलासा! क्या सच में उनका एक्स है ‘विधायक’?

Tanya Mittal Ex Boyfriend: तान्या मित्तल ने बिग बॉस में अपने एक्स को लेकर बड़ा राज खोला है. उन्होंने इशारों-इशारों में कहा कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड 'विधायक' है. हाल ही में तान्या शो में शहबाज के साथ अपने निजी लाइफ के बारे में बात करती दिखीं.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 11, 2025 21:10:31 IST

Tanya Mittal Relationship: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का घर वैसे तो हमेशा ड्रामा और मस्ती से भरा रहता है, लेकिन इस बार चर्चा छिड़ी है तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की लव लाइफ को लेकर. शो में पहली बार उन्होंने ऐसा इशारा किया जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनका एक्स बॉयफ्रेंड (tanya ka ex boyfriend) सच में एक विधायक (MLA) है?

दरअसल, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शहबाद बदेशा (Shehbaz Badesha) और तान्या मित्तल (Tanya mittal) के बीच दिलचस्प बातचीत हुई. शहबाज ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि क्या तान्या अब भी अपने एक्स को चाहती हैं. इस पर तान्या ने साफ कहा कि वह दो रिश्तों में रह चुकी हैं लेकिन अब किसी के लिए भी उनके दिल में प्यार नहीं है.

बात यहीं खत्म नहीं हुई। तान्या ने आगे शायरी के अंदाज में कहा कि “Aaj bhi chup chupke voh mujhse milne aata hai… Aaine mein jisse tum dekhte ho voh mera nahi uska chehra aata hai…”. और फिर उन्होंने जोड़ा- “Puri duniya ne kaha tha ki voh mere layak nahi hai… par pure desh mein uske jaisa koi Vidhayak nahi hai.”

इंटरनेट पर छाया तान्या का बयान

बस फिर क्या था! इस बयान ने पूरे घर और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. शहबाज ने तुरंत पूछ लिया कि “तो क्या आपका एक्स सच में विधायक है?” लेकिन तान्या मुस्कुराकर इस सवाल का जवाब देने से साफ इंकार कर दिया।” अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि उनका एक्स MLA है या नहीं, लेकिन इशारे-इशारे में तान्या ने जो कहा, उसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. बिग बॉस के घर में अब हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये रहस्यमयी ‘विधायक प्रेमी’ कौन है?

