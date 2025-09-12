Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में घिनौनी हरकत! नेहल ने अमाल पर लगाया ‘घटिया’ आरोप, रोकर खेला विक्टिम कार्ड

Bigg Boss 19 Updates: बिग बॉस 19 में दूसरे कैप्टेंसी टास्क में नेहल चुडासमा और अमाल मलिक, एक-दूसरे से भिड़ते नजर आने वाले हैं. जहां कैप्टेंसी टास्क अमाल जीत तो जाएंगे लेकिन, नेहल उनपर घटिया आरोप लगा देगी.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 12, 2025 07:23:46 IST

Bigg Boss 19 Updates: बिग बॉस के सीजन 19 में हर दिन नया बवाल देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ अभी तक तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) का झगड़ा शांत नहीं हुआ था. वहीं, अब घरवालों को नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) और अमाल मलिक का मुद्दा मिल गया है. कैप्टेंसी टास्क में इतना ड्रामा हुआ है कि हर कोई हैरान रह गया है. कैप्टन बनने की रेस में बसीर और अभिषेक बजाज उलझ जाते हैं और जमकर बहसबाजी करते हैं. इसी के बीच कुछ ऐसा होता है कि नेहल फूट-फूटकर रोना शुरू कर देती है. वहीं, जब सब घरवालों को पता लगता है कि नेहल के रोने के पीछे की वजह अमाल हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं.

नेहल चुडासमा ने अमाल मलिक पर लगाया घटिया आरोप 

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Promo) का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखने को मिल रहा है जिसमें अमाल मलिक के खिलाफ नेहल चुडासमा और अभिषेक के खिलाफ बसीर अली नजर आ रहे हैं. लेकिन, टास्क में बसीर और अभिषेक के बीच तगड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसमें तोड़फोड़ भी मच जाती है और हाथापाई की नौबत आ जाती है. 

वहीं, सोशल मीडिया पर एक क्लिप यह भी वायरल हो रहा है जिसमें नेहल और अमाल (Amaal Malik) की भिड़ंत देखने को मिल रही है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टास्क में जीतने के लिए नेहल पूरी तरह से अमाल से जद्दोजहद कर रही हैं, वह कभी अमाल की पीठ पर बैठ रही हैं, तो कभी उनसे धक्का-मुक्की करती दिख रही हैं. लेकिन, फिर टास्क के दौरान ऐसा कुछ होता है जिसके बाद नेहल यह कहती हैं कि अमाल ने उन्हें गलत तरह से छुआ है. अमाल पर आरोप लगाने के साथ ही वह फूट-फूटकर रोना शुरू कर देती हैं. 

नेहल और अमाल की भिड़ंत का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसपर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. साथ ही नेहल चुडासमा को ड्रामा क्वीन बता रहे हैं. लोगों का ऐसा कहना है कि नेहल ने खुद ही टास्क में हदें पार की हैं.

कैप्टेंसी टास्क जीत जाते हैं अमाल

टास्क निष्पक्ष और अच्छी तरह से किया जाए इसकी जिम्मेदारी बिगबॉस आवेज (Awez Darbar) और नगमा को देते हैं. लेकिन, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बसीर अली को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है. हालांकि, इन सब झगड़ों के बीच अमाल मलिक कैप्टेंसी टास्क जीत जाते हैं और बिग बॉस (Bigg Boss 19) हाउस के नए कैप्टन बन जाते हैं.

