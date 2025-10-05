Bigg Boss 19: Dhoni के लाडले ने ली बिग बॉस में एंट्री, Salman Khan से पंगा ले चुका है ‘साला’; अब होगी वाइल्ड कार्ड की एंट्री

Bigg Boss 19 New Promo: सलमान खान (Salman Khan) का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) काफी सुर्खियों में है. इसका कारण सलमान खान के साथ-साथ घर में होने वाली लड़ाइयां भी होती हैं. पिछले एपिसोड में सलमान खान से सभी घरवालों को झाड़ लगाई है. लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया. सलमान ने कुनिका (Kunickaa Sadanand)को फटकार लगाते हुए झगड़े की जड़ करार दिया है. उन्होंने कहा कि-अमाल मलिक (Amaal Malik)और अभिषेक (Abhishek Bajaj) की लड़ाई का असली विलेन ही कुनिका है. वहीं सलमान के सामने मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) भी खूब रोए. अब शो का नया प्रोमो सामने आ चुका है. इस प्रोमो में धानी (MS Dhoni) के लाडले नजर आ रहे हैं.

दीपक चाहर की बिग बॉस में एंट्री

दरअसल ‘बिग बॉस 19’ में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है. शहनाज (Shehnaaz Gill) खुद शाहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने के लिए स्टेज पर पहुंची थी. वहीं अब शो में दूसरे वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है. जिसके लिए खुद भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) स्टेज पर पहुंच गए है. नए प्रोमो में सलमान कह रहे हैं कि- लोगों को इस सीजन के दूसरे वाइल्ड कार्ड का काफी समय से इंतजार था. आपकी पूरी फैमिली ने स्टडी किया होगा. इस पर दीपक कहते हैं कि- मुझे यह शो क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल लगता है. क्योंकि घर के अंदर आपकों पता नहीं है कि कौन आपका दुश्मन है और कौन दोस्त.







कौन है मालती चाहर ?

बता दें कि पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है कि दीपक चाहर की बहन मालती शो में हिस्सा लेने जजा रही है. उन्हीं को छोड़ने के लिए दीपक स्टेज पर आए हैं. मालती चाहर एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं. वह जीनियस, हश जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की थी. उन्होंने साल 2017 से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था.