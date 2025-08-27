800 साड़ियां, ढेरों गहने और रोज 3 आउटफिट्स… इस कंटेस्टेंट ने बिग बॉस के घर को बना दिया फैशन शो..!

Bigg Boss 19 Contestant : कलर्स टीवी का बहुचर्चित शो ‘बिग बॉस 19’ एक बार फिर लोगों के दिलों पर छा गया है. इस सीजन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है – अब घर के फैसले ‘बिग बॉस’ नहीं बल्कि खुद कंटेस्टेंट्स लेंगे. डेमोक्रेसी थीम पर बेस्ड इस बार का सीजन लोगों के लिए कुछ नया और दिलचस्प लेकर आया है. 16 सितारे इस घर में 5 महीनों के लिए कैद हो चुके हैं और शुरुआत से ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है.

शो की लाइव फीड के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया. कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने कहा कि वो अपने साथ 800 साड़ियां ‘बिग बॉस’ के घर में लेकर आई हैं. तान्या ने कहा, मैं अपनी लाइफस्टाइल को इस घर में भी बरकरार रखूंगी. मेरे पास हर दिन के लिए तीन साड़ियों का सेट है, जिन्हें मैं अलग-अलग समय पर पहनती रहूंगी. गहने और एक्सेसरीज भी साथ लाई हूं. तान्या का ये अंदाज जहां कुछ लोगों को आकर्षित कर रहा है, वहीं घर के बाकी सदस्यों को ये दिखावा लगा. सभी कंटेस्टेंट्स इस बात से हैरान रह गए कि कोई व्यक्ति रियलिटी शो में इतना बड़ा फैशन कलेक्शन लेकर कैसे आ सकता है.

कैट फाइट बनी चर्चा का विषय

तान्या मित्तल की लाइफस्टाइल जितनी चर्चित हो रही है, उतनी ही चर्चा में है उनकी अशनूर कौर से चल रही बहस. दोनों के बीच हो रही कैट फाइट ने घर के माहौल को और भी गर्म कर दिया है. कभी फैशन को लेकर तकरार, तो कभी बयानबाजी – लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिल रहा है.

Tanya Mittal enters the Bigg Boss 19 house with 800 sarees She said, “I am not leaving my luxuries behind, I am taking my jewellery, accessories and more than 800 sarees inside the house. For every day, I have decided on 3 sarees, which I will be changing throughout the day,” — BBTak (@BiggBoss_Tak) August 27, 2025

क्या तान्या देंगी हिना खान को फैशन में टक्कर?

पिछले सीजन में हिना खान ने 105 नाइट सूट लेकर आने का रिकॉर्ड बनाया था और हर आउटफिट केवल एक बार पहना था. अब तान्या का यह 800 साड़ियों वाला दांव उन्हें सीधी टक्कर देता नजर आ रहा है. हालांकि, तान्या इस हफ्ते एलिमिनेशन के खतरे में हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका स्टाइल उन्हें शो में बचा पाएगा या नहीं.