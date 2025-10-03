Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग

Amaal Mallik Bigg Boss controversy: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का घर एक बार फिर विवादों से घिर गया है. पिछले वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में सलमान खान (Salman Khan) ने अमाल मलिक (Amaal Mallik) को घरवालों की पीठ पीछे बातें करने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर लताड़ लगाई थी. अब, महज एक हफ्ते बाद ही अमाल का नाम एक और बड़े झगड़े में सामने आ गया है. इस बार उनका सामना हुआ है कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) से, और मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर लोग अमाल की तुलना स्वामी ओम (Swami Om) से करते हुए उन्हें शो से निकालने की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, शो के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि कैप्टेंसी टास्क (Captaincy Task) के दौरान अमाल और अभिषेक (Amaal & Abhishek) के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जो लगभग हाथापाई तक पहुंच गया. घरवालों को बीच-बचाव करना पड़ा और टास्क रोकना पड़ा. इसके बाद कुनिका सदानंद ने अमाल पर अभिषेक को पहले भड़काने और सिर से धक्का देने का आरोप लगाया.

अमाल ने कुनिका के करियर को किया टारगेट

इस बात पर अमाल भड़क उठे और बोले- “आपको 2 पैसे की इज्जत देते हैं तो भी आप सिर पर चढ़ जाती हैं.” इस पर कुनिका ने साफ कहा कि उन्हें उनकी इज्जत की कोई जरूरत नहीं है. बहस यहीं खत्म नहीं हुई, अमाल ने कुनिका को “40 साल से रिटायर्ड” कह डाला.

अमाल ने कुनिका की फैमिली पर किया कमेंट

स्थिति तब और बिगड़ी जब अमाल ने कुनिका के परिवार को लेकर टिप्पणी की. कुनिका ने गुस्से में जवाब दिया, “तू अपनी फैमिली संभाल, तुझे भी पता है तेरी फैमिली में क्या चल रहा है.” यहां तक कि नेहल ने भी अमाल से कहा कि वह परिवार को बीच में न लाएं.

स्वामी ओम से हो रही अमाल की तुलना

इस पूरे ड्रामे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए हैं और कई यूजर्स कह रहे हैं कि अमाल को तुरंत शो से बाहर किया जाना चाहिए. कुछ ने उनकी तुलना स्वामी ओम से कर दी, जिन्हें सीजन 10 में विवादों के कारण शो से निकाला गया था.