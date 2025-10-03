Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग
Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग

Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग

Amaal Kunickaa Worst Fight: ‘बिग बॉस 19’ के नए प्रोमो में अमाल मलिक और कुनिका सदानंद के बीच जमकर बहस हुई. कुनिका ने अमाल पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 3, 2025 7:45:15 PM IST

Amaal Kunickaa fight
Amaal Kunickaa fight

Amaal Mallik Bigg Boss controversy: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का घर एक बार फिर विवादों से घिर गया है. पिछले वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में सलमान खान (Salman Khan) ने अमाल मलिक (Amaal Mallik) को घरवालों की पीठ पीछे बातें करने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर लताड़ लगाई थी. अब, महज एक हफ्ते बाद ही अमाल का नाम एक और बड़े झगड़े में सामने आ गया है. इस बार उनका सामना हुआ है कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) से, और मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर लोग अमाल की तुलना स्वामी ओम (Swami Om) से करते हुए उन्हें शो से निकालने की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, शो के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि कैप्टेंसी टास्क (Captaincy Task) के दौरान अमाल और अभिषेक (Amaal & Abhishek) के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जो लगभग हाथापाई तक पहुंच गया. घरवालों को बीच-बचाव करना पड़ा और टास्क रोकना पड़ा. इसके बाद कुनिका सदानंद ने अमाल पर अभिषेक को पहले भड़काने और सिर से धक्का देने का आरोप लगाया.

View this post on Instagram

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

अमाल ने कुनिका के करियर को किया टारगेट

इस बात पर अमाल भड़क उठे और बोले- “आपको 2 पैसे की इज्जत देते हैं तो भी आप सिर पर चढ़ जाती हैं.” इस पर कुनिका ने साफ कहा कि उन्हें उनकी इज्जत की कोई जरूरत नहीं है. बहस यहीं खत्म नहीं हुई, अमाल ने कुनिका को “40 साल से रिटायर्ड” कह डाला.

अमाल ने कुनिका की फैमिली पर किया कमेंट

स्थिति तब और बिगड़ी जब अमाल ने कुनिका के परिवार को लेकर टिप्पणी की. कुनिका ने गुस्से में जवाब दिया, “तू अपनी फैमिली संभाल, तुझे भी पता है तेरी फैमिली में क्या चल रहा है.” यहां तक कि नेहल ने भी अमाल से कहा कि वह परिवार को बीच में न लाएं.

स्वामी ओम से हो रही अमाल की तुलना

इस पूरे ड्रामे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए हैं और कई यूजर्स कह रहे हैं कि अमाल को तुरंत शो से बाहर किया जाना चाहिए. कुछ ने उनकी तुलना स्वामी ओम से कर दी, जिन्हें सीजन 10 में विवादों के कारण शो से निकाला गया था.

Tags: Amaal Mallikbigg boss 19bigg boss controversyKunickaa Sadanandsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें...

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025
Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग
Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग
Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग
Bigg Boss 19 में छिड़ी बहस, कुनिका संग तू-तू मैं-मैं के बाद अमाल मलिक को बाहर करने की मांग