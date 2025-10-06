Top 5 Bhojpuri Vulgar Songs: भोजपुरी के सबसे हॉट गाने, जिनके डबल मीनिंग लिरिक्स सुनकर झुकानी पड़ेंगी नजरें

भोजपुरी सिनेमा हमेशा से ही अपने बोल्ड और सिजलिंग कंटेंट के लिए चर्चा में रहता है, कई गानों के डबल मीनिंग वाले लिरिक्स ऐसे होते हैं कि सुनने वाले इंसान से लाल पीले हो जाया करते हैं. इन गानों के सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वीडियो में भी कुछ ऐसी चीज दिखाए जाते हैं जो काफी शमर्सार होते हैं. पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ जैसे सुपरस्टार ऐसे ही गाने बनाते हैं जो किसी के सामने सुनना और देखना इतना मुश्किल होता है की बताया नहीं जा सकता है.

दीया बुताके – पवन सिंह और आम्रपाली यादव

दीया बुताके 2017 में यूट्यूब पर रिलीज हुआ था और गाना तेजी से वायरल हो गया था, इस गाने की बोल और डांस स्टेप इतने बोल्ड है कि अकेले में सुना जाये तो ही बेहतर होगा. गाने में इस्तेमाल किए हुए शब्द डबल मीनिंग वाले हैं और वीडियो में हॉट सीन्स दिखाए गए है. पवन सिंह और अमरपाली यादव की केमिस्ट्री इसे और हॉट बना रही है अब तक इस वीडियो को मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

छलकता हमरो जवनिया – पवन सिंह और काजल राघवानी

2017 में छलकता हमरो जवनिया गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था इसमें पवन सिंह और काजल राघवानी के रोमांटिक और हॉट और इतनी बोल्ड सीन थे कि लोग इसे किसी के सामने देख भी नहीं सकते. गाने के बोल डबल मीनिंग और काफी सिलजलिंग थे जिसने सीधे तौर पर अश्लील बताया जा सकता है. इस वीडियो को काफी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसने साबित कर दिया है कि भोजपुरी गाने सिर्फ धुन नहीं बल्कि बोल्ड लिरिक्स और कंटेंट के लिए भी जानी जाती है.

लहंगा उठा देब रिमोट से – रवि किशन और नगमा

यह गाना अपने आप नाम से ही इसकी बोल्डनेस को जाहिर करता है, गाने में अश्लील इशारे और लिरिक्स का काफी हद तक इस्तेमाल किया गया है. वीडियो में कुछ ऐसी चीजे दिखाई गई हैं जो की किसी के सामने देखा जाए तो इंसान शर्म से लाल हो जाए. रवि किशन और नगमा की एक्टिंग ने इस गाने को और भी ज्यादा हॉट बना दिया है.

चोलिया के हूक राजा जी – अरविंद अकेला कल्लू

आज भी यह गाना हर पार्टी और फंक्शन में बजाया जाता है, गाने के बोल इतने डबल मीनिंग है कि हेडफोन लगाकर सुने तो ही ज्यादा बेहतर होगा. वीडियो की वजह से ये और ज्यादा चर्चा में आ गया था.

भतार मजा बाहरी मारबे करी- खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव का यह गाना रिलीज होते ही काफी ज्यादा ट्रेंड पर चला गया था इसे लोगों ने बार-बार सुना। इस गाने में तनुश्री ने अपने लटके-झटके से सभी का ध्यान अपनी और खींच लिया है. गाने के बोल में डबल मीनिंग और बेहद बोल लिरिक्स है जो इसे सुनने और देखने पर शर्मिंदगी महसूस करा सकते हैं.