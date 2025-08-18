Monalisa ने ब्लैक कलर की बेहद छोटी बैकलेस ड्रेस में दिए ऐसे Sexy पोज, देख रह गई आंखें फटी की फटी, पतली और चिकनी कमर पर फिसला लोगों का दिल

Bhojpuri Actress Monalisa Latest Photoshoot: मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्र की सुपरहॉट एक्ट्रेस में से एक हैं और हर किसी पर अपने हुस्न का जलवा बिखेर देती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर कााफी एक्ट्रिव रहती है और फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियों शेयर करती रहती हैं। फैंस भी मोनालिसा के Bold और Sexy अंदाज के दीवाने हैं, यही वजह से ही एक्ट्रेस की तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही आग की तरह वायरल हो जाती हैं, ऐसा ही फिर एक बार हुआ हैं, मोनालिसा अपनी सेक्सी तस्वीरों की वजह से खबरों में छाई हुई हैं।

मोनालिसा की पतली और चिकनी कमर पर फिसला लोगों का दिल (People’s Hearts Slipped On Monalisa’s Slim And Smooth Waist)

दरअसल, मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ सेक्सी तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडियाी पर तेजी से वायरल हो रही हैं। शेयर की गई तस्वीरों में मोनालिसा (Monalisa) ने ब्लैक कलर की बेहद छोटी बैकलेस ड्रेस पहनी हैं, जिसके वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। बैकलेस ड्रेस में मोनालिसा का सेक्सी फिगर भी साफ नजर आ रहा है और एक्ट्रेस कैमरे के सामने बेहद बोल्ड अदाओं के साथ पोज भी दे रही हैं। इस दौरान मोनालिसा लाइट मेकअप किया है, जो एक्ट्रेस की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही है। मोनालिसा की ये तस्वीरें लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों को जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं।

वेब सीरीज में दिखाया मोनालिसा ने अपना जलवा (Monalisa Showed Her Charm In Web Series)

वर्कफ्रंट की बात करें तो मोनालिसा फिल्मों की दुनिया से दूर, वेब सीरीज की दुनिया में तहलका मचा रही हैं. हाल ही में उनकी वेब सीरीज ‘जुड़वा जाल’ हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई है, जो काफी चर्चा में रही। इसके अलावा मोनालिसा टीवी सीरियल ‘जादू तेरी नजर’ में भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।