Pawan Singh की पत्नी भटक रही हैं दर-दर, आंखों में आंसू भर लगा रही हैं पति से मिलने की गुहार, वीडियो हुआ वायरल

Bhojpuri Actor Star Pawan Singh In Controversy: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह आए दिन खबरों में बने रहते हैं. इन दिनों एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर की पत्नी ज्योति सिंह ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपने पति से भावुक गुहार लगाती नजर आ रही हैं.

पवन सिंह की पत्नि ज्योति सिंह भटक रही है दर-दर

दरअसल, सोशल मीडिया पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियों पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है और एक्टर की पत्नी का यह वीडियो काराकाट क्षेत्र में खास तौर पर चर्चा में है. वीडियो में ज्योति सिंह कहती नजर आ रही है कि- जब तक तलाक नहीं होता, तब तक वह कानूनी तौर पर पवन सिंह की पत्नी हैं, ज्योति सिंह ने आगे कहा- पत्नी की बेइज्जती, पवन सिंह की भी बदनामी, अगर मैं सड़कों पर भटक रही हैं, तो इससे न केवल मेरी, बल्कि मेरे पति पवन सिंह की भी बेइज्जती हो रही है. पवन सिंह की पत्नि ज्योति सिंह ने आगे बात करते हुए कहा कि- वह पवन सिंह की दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी पत्नी हैं. “लोग यह नहीं कह रहे कि ज्योति सिंह भटक रही है, बल्कि यह कह रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी दर-दर भटक रही है.” हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है.

काराकाट क्षेत्र में हो रहा है वीडियों काफी ज्यादा वायरल

बता दें कि काराकाट क्षेत्र में यह वीडियों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि हाल ही में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी हार हुई. लेकिन चुनाव के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उनके लिए जमकर प्रचार किया था. वह काराकाट क्षेत्र में घूम-घूमकर लोगों से मिलीं और पवन सिंह के पक्ष में वोट करने की मांग की. हालांकि, चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ने क्षेत्र से दूरी बना ली, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी काराकाट में सक्रिय हैं. वह काराकाट क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन एक्टर की पत्नी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या किस राजनीतिक दल चुनेगी.