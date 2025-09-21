5 साल से घर पर बैठी हैं ‘गोरी मेम’, फैंस को रिझाने के लिए 40 की उम्र में अपना रहीं ये तकनीक!
Saumya Tandon Viral Photos: भाभी जी घर पर हैं कि पुरानी वाली गोरी मेम एक लंबे समय से स्क्रीन पर नहीं दिखाई दी हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर वह अक्सर ही अपनी अदाओं का जलवा दिखाती रहती हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 21, 2025 7:52:13 AM IST

Bhabhi Ji Ghar Par Hain Saumya Tandon: भाभी जी घर पर हैं से टीवी की फेमस चेहरा बनने वालीं सौम्या टंडन (Saumya Tandon) एक लंबे समय से स्क्रीन से गायब हैं. सौम्या को भाभी जी घर पर हैं में गोरी मेम के किरदार के लिए फैंस बहुत याद करते हैं. लेकिन, एक्ट्रेस हैं कि वह न तो किसी शो में नजर आ रही हैं और न फिल्मी सफर पर निकल रही हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सौम्या शोबिज से दूर हो गई हैं. मगर, शोबिज से दूर रहकर भी सौम्या टंडन अपने फैंस के दिलों पर चाकू चलाने में लगी हुई हैं. जी हां, सौम्या टंडन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपनी बोल्ड-सिजलिंग फोटो-वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. 

5 साल से टीवी से दूर हैं गोरी मेंम 

भाभी जी घर पर हैं में अनीता भाभी यानी गोरी मेम का किरदार निभाकर लाखों लोगों को अपना फैन बनाने वालीं सौम्या टंडन (Saumya Tandon Tv Shows) को आखिरी बार स्क्रीन पर 2020 में देखा था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, एक्ट्रेस ने टीवी स्क्रीन से फिल्मों की स्क्रीन पर जाने का सपना देखा था. यही वजह थी कि सौम्या टंडन टीवी इंडस्ट्री से दूरी बनाई थी, लेकिन अभी तक एक्ट्रेस को कोई भी प्रोजेक्ट मिलने की खबर सामने नहीं आई है. 

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं सौम्या 

सौम्या टंडन (Saumya Tandon Instagram) भले ही टीवी स्क्रीन से दूर बैठी हैं. लेकिन वह अपने फैंस के दिल के बहुत करीब हैं और इसी करीबी को बनाकर रखने में विश्वास भी करती हैं. यही वजह है कि एक्ट्रेस आए दिन अपने सिजलिंग और सेक्सी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं. सौम्या की बोल्ड और हॉट फोटोज और वीडियो इंटरनेट कर जमकर वायरल होती रहती हैं. इतना ही नहीं, सौम्या (Saumya Tandon Photos) ने कई ब्रांड्स के साथ कोलाब्रेट किया है और वह उन्हें भी एनडोर्स करती नजर आती हैं. 

सौम्या टंडन का वर्कफ्रंट 

बता दें, सौम्या टंडन (Saumya Tandon Movies and Shows) ने भले ही टीवी पर नाम कमाया था. लेकिन,उन्होंने बॉलीवुड में कदम शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की फिल्म जब वी मेट से रखा था. इसके बाद वह वेलकम टू पंजाब, ऐसा देश है मरेा, धुआं, डांस इंडिया डांस, कॉमेडी सर्कस, जोर का झटका, एंटरटेनमेंट की रात जैसे कई रिएलिटी टीवी शोज में भी नजर आई हैं.

