Trump Tariff: न्यू जर्सी के कॉन्सर्ट में Trump का नाम लेकर Badshah हुए वायरल, लूट ली महफिल

Rapper Badshah Viral Video: अमेरिका में अपने म्यूजिक टूर के दौरान रैपर बादशाह (Badshah) का गाना बड़ा ही चर्चा में है. न्यू जर्सी में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने अपने हिट गाने Tareefan के बोल बदलकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर तंज कस दिया.

दरअसल, लाइव कॉन्सर्ट के बीच बादशाह जब गाना गा रहे थे, तब उन्होंने लाइन “Kinniya Tareefan Chahidi Ae Tenu” की जगह गाया, “Kinni Tariff Chahidiye Trump Ko”. दर्शकों ने इस बदलाव पर जमकर तालियां बजाईं और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

यहां देखें वीडियो

ध्यान से सुनियें,😀Badshah takes a Trump dig. 😂😂

during his US concer. 💪💪 . I don’t suport Badsah but particular for this creation, pic.twitter.com/ZgkUXoKPMD — Ravi Sharma (@ravisrm511) September 9, 2025







बादशाह के गाने से मचा हंगामा

यह गाना ऐसे समय पर आया जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर विवाद चर्चा में था. ट्रंप सरकार ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे और इसी को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं. बादशाह ने मंच से इस मसले को बेहद मस्ती भरे अंदाज में छेड़ दिया.

बादशाह ने दी सफाई

बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सब पहले से प्लान नहीं था, बल्कि अचानक दिमाग में आया. उन्होंने कहा कि एक आर्टिस्ट के तौर पर कभी-कभी मंच से ऐसी बातें कहना जरूरी हो जाता है जो लोगों के दिल से जुड़ी हों.

फैंस के रिएक्शन्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बादशाह की तारीफ हो रही है. फैंस ने इसे उनके ‘बोल्ड अंदाज’ और ‘सेंस ऑफ ह्यूमर’ की मिसाल बताया. कई लोगों का कहना है कि बादशाह ने राजनीति और म्यूजिक को जोड़कर एक मजेदार लेकिन असरदार मैसेज दिया.