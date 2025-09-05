Baaghi 4 Movie Review: डार्क, स्टाइलिश और सरप्राइजिंग है बागी 4, नेक्स्ट लेवल है टाइगर श्रॉफ का एक्शन

Baaghi 4 Movie Review in Hindi: बागी 4 फ्रैंचाइजी की चौथी किस्त है, लेकिन यह केवल एक और “मसल्स और स्टंट्स वाली” फिल्म नहीं है। इस बार कहानी में गहराई है, इमोशन है और सबसे बढ़कर एक नया सिनेमैटिक टोन है। कहानी Ronnie (टाइगर श्रॉफ) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक भीषण ट्रेन हादसे से बच तो जाता है, लेकिन हादसे के बाद की तकलीफ उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। अपनी प्रेमिका Alisha की मौत का गम Ronnie को भीतर से तोड़ देता है। धीरे-धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है और वह हकीकत और भ्रम के बीच उलझने लगता है। यहीं से फिल्म एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का रंग पकड़ती है।

फिल्म: बागी 4

प्रमुख स्टार कास्ट: टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा, संजय दत्त और हरनाज संधू

निर्देशक: ए हर्षा

फिल्म अवधि: 2 घंटे 37 मिनट

कहां देखें: थिएटर्स

रेटिंग: 4 स्टार्स

बागी 4 की कहानी में लव और एक्शन का है मिक्सचर

टाइगर श्रॉफ इस बार सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक दर्द से जूझते आम इंसान की तरह दिखते हैं। उन्होंने Ronnie के टूटे हुए मन को अच्छे से पर्दे पर उतारा है। वहीं, संजय दत्त फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनका खलनायक रूप इंटेंस, रहस्यमयी और डर पैदा करने वाला है। टाइगर और संजय की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है।

ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं सोनम और हरनाज

सोनम बाजवा और हरनाज संधू फिल्म में ग्लैमर और ताजगी का तड़का जरूर लगाती हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। टेक्निकल पक्ष की बात करें तो एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से शूट किए गए हैं। बड़े पैमाने पर फिल्माए गए फाइट सीन्स टाइगर की परफॉर्मेंस को और भी हाईलाइट करते हैं। सिनेमैटोग्राफी डार्क और विज़ुअल ट्रीट देती है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस और इमोशन दोनों को मजबूती देता है। हालांकि, फिल्म का पहला हाफ थोड़ा खिंचा हुआ लगता है और कुछ हिस्सों में कहानी प्रेडिक्टेबल हो जाती है।

नतीजा: Baaghi 4 हाई-ऑक्टेन ड्रामा और दमदार परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन है। टाइगर श्रॉफ का नया इमोशनल अंदाज़ और संजय दत्त का खतरनाक विलेन फिल्म को वर्थ वॉच बनाते हैं।