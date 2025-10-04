एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!

एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!

बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हुस्न दिखाना ही सक्सेस की गोल्डन टिकट समझ लिया है. क्योंकि, एक्टिंग के दम पर तो उनकी एक भी फिल्म हिट के आस-पास भी नहीं फटकी है.

By: Prachi Tandon | Published: October 4, 2025 9:24:18 AM IST

एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!

Avneet Kaur Movie Career: साल 2010 में एक छोटी बच्ची कंटेस्टेंट बनकर डांस इंडिया लिटिल मास्टर में हिस्सा लेती है. जहां वह अपना डांसिंग टैलेंट दिखाती है और खूब लोगों का प्यार और पॉपुलैरिटी बटोरती है. डांसिंग शो का हिस्सा बनने के बाद उस बच्ची की किस्मत चमक जाती है और वह टीवी सीरियलों का पॉपुलर नाम बन जाती है. 8 साल की उम्र से ही शोबिज का हिस्सा बनने वाली एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि अवनीत कौर हैं. लेकिन, आज यहां हम अवनीत के करियर की तारीफों के पुल बांधने नहीं, बल्कि वह फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने रहने के लिए खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं इसपर बात करने जा रहे हैं. 

हुस्न दिखाकर नाम कमा रही हैं अवनीत कौर!

बचपन में भले ही अवनीत कौर ने कई टीवी शोज में काम किया और अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीता है. लेकिन, एडल्टहुड में आने के बाद अवनीत कौर ने अपने करियर को सक्सेस पर पहुंचाने के लिए अतरंगी ही रास्ता अपना लिया है. जी हां, अवनीत कौर अब अपनी एक्टिंग या फिल्मों से ज्यादा बोल्ड वीडियो, बिकिनी लुक्स और क्लीवेज फोटोज के लिए पहचानी जाती हैं. 

अवनीत कौर का इंस्टाग्राम देखें, तो उन्हें लगता है कि सक्सेस का गोल्डन टिकट एक्टिंग या क्रॉफ्ट नहीं, बल्कि हुस्न दिखाना है. 

लव इन वियतनाम ट्रेलर पर हुस्न दिखाकर बटोरी कंट्रोवर्सी! 

अवनीत कौर की लेटेस्ट फिल्म लव इन वियतनाम सितंबर 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म की रिलीज से पहले एक इवेंट में अवनीत कौर ने अपना फिगर फ्लॉन्ट किया था और कहा था कि हम न हो तो सब बोर हो जाएंगे. एक्ट्रेस का यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था, जिसपर लोगों ने कहा था कि सिर्फ फिगर दिखाने से फिल्मों में काम नहीं मिलता है. 

अवनीत कौर का फिल्मी करियर है फ्लॉप!

अवनीत कौर ने बचपने में जितने टीवी शो किए हैं, उसमें उन्होंने अपनी मासूमियत से जरूर तारीफें बटोरी हैं. लेकिन, उनका फिल्मी करियर लगभग फ्लॉप रहा है. अवनीत कौर ने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी से डेब्यू किया था. इस फिल्म के चलने के पीछे अवनीत का कहीं दूर-दूर तक हाथ नहीं था. रानी और फिल्म का कॉन्सेप्ट ही मर्दानी की सक्सेस की वजह थी.

मर्दानी के बाद अवनीत ऑलमोस्ट सिंगल में नजर आई थीं. इस फिल्म में लीजेंड एक्टर इरफान खान थे तो लोगों ने इस फिल्म को देखा था. अवनीत को लीड या फुल रोल में फिल्म चिड़ियाखाना, टीकू वेड्स शेरू, लव की अरेंज मैरिज और लव इन वियतनाम में देखा गया है. इन सभी फिल्मों की सक्सेस का ग्राफ देखें तो सभी मुश्किल-ब-मुश्किल अपना बजट निकाल पाई होंगी, नहीं तो बॉक्स ऑफिस पर इनका हाल कुछ कहने लायक रहा नहीं है.

Tags: avneet kauravneet kaur moviesAvneet kaur Photosbollywood actressentertainment news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें...

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025
एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!
एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!
एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!
एक्टिंग छोड़िए जनाब हुस्न देखिए बेहिसाब…बोल्ड लुक्स पर ही टिका है हसीना का करियर, नहीं चली एक भी फिल्म!